YDÜ “Eğitim Kalitesi” ve “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar” kategorilerinde dünyanın en etkili ilk 10 üniversitesi arasında

Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education’ın güncellediği “2024 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda “Eğitim Kalitesi”nde dünyada 6’ncı sırada yer aldı. Sanat ve toplumsal mirasın gelişmesine öncülük yaptığı çalışmalarıyla bölgesine, toplumuna ve dünyaya en fazla katkı sunan üniversitelerin sıralandığı “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar” kategorisinde ise dünyanın en etkili 8’inci üniversitesi oldu

Times Higher Education’ın Haziran ayında açıkladığı “2024 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nın sonuçlarını yeniden değerlendirmesi ile Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın en etkili üniversiteleri arasında bir bant yükselerek 201-300 bandına yerleşti. Bugün güncellenen sıralamada, dünyanın en etkili ilk 300 üniversitesi arasında gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs’ın en etkili üniversitesi olarak Türkiye’de de dördüncü sırada gösterildi.

Bütün dünyada yükseköğretim alanında takip edilen en önemli derecelendirme kuruluşlarından Londra merkezli Times Higher Education’ın yayımladığı “2024 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”, dünya üniversitelerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals-SDG) katkılarını değerlendiriyor.



Yakın Doğu Üniversitesi, eğitim kalitesinde dünya genelinde altıncı sırada!

Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education’ın 125 ülkenin üniversitelerini değerlendirdiği sıralamada, iki kategoride dünyanın en etkili ilk 10 üniversitesi arasında gösterildi. Dört kategoride ise dünyanın en etkili ilk 50 üniversitesi arasında yer aldı.

Eğitim kalitesinde dünyada 6’ncı sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi; sanat ve toplumsal mirasın gelişmesine öncülük yaptığı çalışmalarıyla bölgesine, toplumuna ve dünyaya en fazla katkı sunan üniversitelerin sıralandığı “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar” kategorisinde ise dünyanın en etkili 8’inci üniversitesi oldu. “Hedefler İçin Ortaklıklar” kategorisinde 45’inci sırada yer alırken “Cinsiyet Eşitliği” kategorisinde ise dünya genelinde en etkili 46’ncı üniversitesi oldu. Sağlık ve Refah” kategorisinde ise dünya genelinde ilk 200’de yer aldı.



Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Üniversitemiz, sadece Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’de değil, dünya genelinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sunduğu katkılarla fark yaratıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın en saygın üniversiteleri arasında böylesine seçkin bir konumda yer almasından dolayı gurur duyduklarını söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Üniversitemiz, sadece Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’de değil, dünya genelinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sunduğu katkılarla fark yaratıyor” dedi. Prof. Dr. Günsel, “‘Eğitim Kalitesi’ ve ‘Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar’ kategorilerinde dünyanın en etkili 10 üniversitesi arasında yer almak, öğrenci ve akademisyenlerimizin emeği, öngörüsü ve bağlılığı sayesinde mümkün oldu. Eğitim kalitemizi sürekli geliştirerek daha iyi bir dünya inşa etme yolunda ilerlemeye kararlıyız” ifadesini kullandı.

“Yakın Doğu Üniversitesi olarak, eğitimde kaliteyi her zaman öncelikli hedefimiz olarak tutacak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olan katkılarımızı artırmaya devam edeceğiz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu başarıda emeği olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bileşenlerine teşekkür etti.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Üniversitemizin bu önemli sıralamada elde ettiği konum, bizlere daha büyük sorumluluklar yüklemekte ve gelecekte daha da büyük başarılara imza atmak için motivasyon sağlamaktadır.”

Times Higher Education açıkladığı sonuçların Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik başarılarının dünya ölçeğinde sürdürülebilir bir etki yarattığını tescillediğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Üniversitemizin bu başarısı, eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal gelişimi hedefleyen projelerimizi daha da ileriye taşımamıza ilham veriyor. Akademik kadromuza ve öğrencilerimize bu başarıya katkılarından ötürü teşekkür ederim” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Üniversitemizin bu önemli sıralamada elde ettiği konum, bizlere daha büyük sorumluluklar yüklemekte ve gelecekte daha da büyük başarılara imza atmak için motivasyon sağlamaktadır” ifadesini kullandı.



