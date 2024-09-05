YDÜ, doktora ve yüksek lisans programlarına burs olanağı sunuyor

Yüksek lisans ve doktora programları, akademik uzmanlaşma, profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından günümüzün en önemli gerekliliklerinden biri olarak öne çıkıyor. 143 ülkeden 20 binin üzerindeki öğrencisi ile uluslararası bir kampüs üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye ve KKTC vatandaşlarına, 240 doktora ve yüksek lisans programında yüzde 50’den başlayıp yüzde 100’e varan burs olanağı sunmaya devam ediyor.
Deneyimli ve araştırma odaklı akademisyenleri ve sahip olduğu uluslararası iş birliği ağı ile öğrencilerinin akademik ve profesyonel gelişimlerini en üst seviyeye çıkarmaya odaklanan Yakın Doğu Üniversitesi, 240 yüksek lisans ve doktora programı ile çok geniş bir yelpazede lisansüstü eğitim sunuyor.
Kendi bursunuzu kendiniz hesaplayın!
Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan 240 yüksek lisans ve doktora programında burslu eğitim almak isteyen adaylar; başvuru formu, lisans diploması ve transkript kopyası, ALES sonuç belgesi (Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için), kimlik ya da pasaport kopyası ve varsa referans mektubu ile birlikte [email protected] e-posta adresi üzerinden başvuru yapabilecekler.
Başvuru yapacak adaylar, Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora programları için, www.neu.edu.tr web sayfasından veya 0 392 680 20 00 (dahili 5377-5259-3131) no’lu telefondan da detaylı bilgi alabilirler.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin, öğrenci sayfasında yer alan burs hesaplama alanına kişisel bilgiler ve diploma notu girilerek, başvuru yapılmak istenen yüksek lisans ya da doktora programı seçildiğinde burs oranını otomatik olarak hesaplamak mümkün. Burs hesaplama alanına https://aday.neu.edu.tr/yuksek-lisans-ve-doktora/burs-orani-hesaplama/ linki ile ulaşılabiliyor.
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “240 doktora ve yüksek lisans programımızda, öğrencilerimize uygulama ve araştırmaya dayalı bir üniversite ortamı sunuyoruz.”
Lisansüstü eğitimde sundukları geniş program yelpazesi ve burs imkanlarıyla, öğrencilerin akademik ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “240 doktora ve yüksek lisans programımızda, öğrencilerimize uygulama ve araştırmaya dayalı bir üniversite ortamı sunuyoruz” ifadesini kullandı.
“Deneyimli akademik kadromuz ve uluslararası iş birliği ağımız sayesinde, öğrencilerimizin global bir vizyonla donanmış, rekabetçi ve yenilikçi bireyler olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına sunduğumuz yüzde 50'den yüzde 100'e varan burs olanakları ile daha fazla öğrencinin bu fırsatlardan yararlanmasını hedefliyoruz” ifadesini kullandı.
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