YDÜ'de dört gün sürecek “1. Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi” yoğun katılımla başladı

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi”; ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, KKTC, Kosova, Mısır, Pakistan ve Türkiye’den 112 araştırmacıyı Kuzey Kıbrıs’ta buluşturuyor

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen “1. Uluslararası YDÜ DESAM Biyoteknoloji Kongresi”, İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Dört gün sürecek kongrede, 11 ülke ve 19 üniversiteden 112 araştırmacının imzasını taşıyan çalışmalar ele alınacak.

Kongrenin, yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış törenine Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani ve Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu da katıldı.

ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, KKTC, Kosova, Mısır, Pakistan ve Türkiye’den araştırmacıların yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrencinin de ilgi gösterdiği kongrenin açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarından önce Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği öğretim elemanları Uz. Gözdem İlkay ve Yrd. Doç. Dr. Neriman Soykunt müzik dinletisi gerçekleştirdi. Kongrenin açılışında ayrıca; yapay zeka tabanlı akademisyen AI. Prof. DUX’ın video mesajı da yayınladı.

Tıbbi biyoteknoloji ve biyomedikal araştırmalar tartışıldı!

Kongrenin birinci gününde, tıbbi biyoteknoloji ve biyomedikal araştırmaların farklı alanları ele alındı. Kongrenin sabah oturumunda, Kıbrıs’ta kedilerde ölümlere yol açan Feline Coronavirus (FCoV) virüsün tespit edilmesi için yeni bir tanı kiti geliştirilmesi ve Hepatit D virüsünü belirlemek için yapılan çalışmalar ele alındı. Öğleden sonra ise; kanser tedavisinde kullanılabilecek bazı maddelerin etkileri, adet kanından kök hücre elde edilmesi, ilaç üretiminde önemli süreçler ve Kıbrıslı Türklerde diş yapısının incelenmesi gibi farklı konular konuşuldu. Kongrenin ilk gününde ayrıca; diş taramalarının doğruluğunu etkileyen faktörler, kadın hastalıklarıyla ilgili gen araştırmaları ve kanser hücrelerinin yayılma potansiyelini artıran durumlar gibi konular da ele alındı.



Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Ortak hedefimiz, bilimin ışığında daha sağlıklı, daha sürdürülebilir ve daha müreffeh bir dünya yaratmak.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşmasına, “uzmanlaşmış bilim insanlarının sunacağı yenilikçi araştırmalar ve fikirlerin, kongremizin yoğun dört günlük programı boyunca bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” sözleri ile başladı.

Biyoteknolojinin; tıptan tarıma, çevre bilimlerinden yapay zekaya kadar geniş bir alanda devrim niteliğinde gelişmelere imkan tanıdığını belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu durum; genetik mühendisliğinden hücre biyolojisine, mikrobiyolojiden moleküler biyoteknolojiye kadar uzanan bu disiplinlerarası alan, insan ömrünü uzatmak ve yaşam kalitesini artırmak için sunduğu çözümlerle öne çıkmaktadır. Yeni tedavilerin geliştirilmesinden hastalıkların erken teşhisine kadar sunduğu katkılar, insanlık için yeni ufuklar açmaya devam etmektedir” dedi.

“Yakın Doğu Üniversitesi olarak, bu kongre ile bir kez daha bilimsel araştırmaya ve inovasyona olan bağlılığımızı vurguluyoruz” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “DESAM Araştırma Enstitümüzün liderliğinde organize edilen bu etkinlik, biyoteknolojinin sınırlarını zorlayan yenilikçi fikirlerin tartışılacağı, akademik ve endüstriyel gelişmelerin paylaşılacağı ve iş birliklerinin kurulacağı önemli bir uluslararası platform olacaktır” dedi.



Doç. Dr. Mentor Alishani: “Burada gelecekteki başarıların temelini atıyoruz. Beni ve üniversitemi bu değerli etkinliğe davet eden düzenleme kuruluna teşekkür ediyorum.”

Açılış konuşmasına; “Bilim dünyasına önemli bir katkı sunacak olan bu değerli kongrenin açılışında bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum” sözleri ile başlayan Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani, biyoteknolojinin; sağlıktan gıdaya, iklim değişikliğinden teknolojiye kadar pek çok alana etki ederek geleceği şekillendireceğini vurguladı.

“Bu potansiyele hep birlikte ihtiyacımız var” ifadelerini kullanan Doç. Dr. Mentor Alishani, “Bu potansiyeli, uluslararası iş birliğini güçlendirerek etik değerlere bağlı ve sürdürülebilir inovasyona dönüştürmek zorundayız” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen kongre ile fikir alışverişinde bulunmak, ortaklıklar kurmak ve yeniliğe ilham vermek için bir araya gelindiğini söyleyen Doç. Dr. Mentor Alishani, “Burada gelecekteki başarıların temelini atıyoruz. Beni ve üniversitemi bu değerli etkinliğe davet eden düzenleme kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.



Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel: “Bu kongrenin, gelecekte birçok başarılı kongreye kapı açacağına ve bu buluşmayı bir gelenek haline getireceğimize inanıyorum.”

Konuşmasına DESAM Araştırma Enstitüsü ile ilgi bigi vererek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, “DESAM Araştırma Enstitüsü, 5 araştırma laboratuvarı ve 12 farklı araştırma grubuna ev sahipliği yapmakta, çeşitli alanlardan 50’den fazla araştırmacı ile çalışmalar yürütmektedir” dedi. Doç. Dr. Özverel, “Bu gruplar ve değerli araştırmacılarımız sayesinde, 2023 yılında DESAM Araştırma Enstitüsü, dünya çapında tanınan dergilerde 180’den fazla araştırma yayınına katkı sağlamıştır” ifadesini kullandı.

Geniş bir iş birliği ağına sahip olduklarını belirten Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, “Türkiye, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden enstitülerle ortak projeler yürütmekteyiz. Araştırma projelerimizin yanı sıra, üniversitelerin toplum üzerinde doğrudan etkisi olması gerektiğine inanıyoruz ve bu nedenle sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerimize de büyük önem veriyoruz” dedi. Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, “Enstitümüz, sağlık ve teknoloji arasındaki boşluğu doldurmayı, yapay zeka, 3D biyo-baskı ve genom mühendisliği gibi alanlardaki gelişmeleri entegre etmeyi hedeflemektedir. Misyonumuz, güncel bilime katkı sağlayan, sosyal yaşamı zenginleştiren ve uluslararası iş birliğini teşvik eden yüksek kaliteli, multidisipliner araştırmalar yapmaktır” ifadelerini kullandı.

Düzenledikleri kongrenin DESAM Araştırma Enstitüsü çatısı altında düzenlenen ilk kongre olduğunu belirten Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, “Kongremizi tasarlarken, bilim kurulumuz özellikle doktora sonrası araştırmacılara ve doktora öğrencilerine uluslararası bir platformda çalışmalarını sunma fırsatı sağlamayı hedefledi. Ayrıca, sözlü olarak sunulan tüm çalışmaların özgün makaleler olmasına özen gösterildi. Kongremiz, Almanya, Avusturya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs, Türkiye, Pakistan, İran ve Mısır gibi birçok ülkeden araştırmacıların ilgisini çekti. Çok sayıda başvuru oldu ancak 31 sözlü sunum, 9 poster sunumu programa dahil edildi. Bu kongrenin, gelecekte birçok başarılı kongreye kapı açacağına ve bu buluşmayı bir gelenek haline getireceğimize inanıyorum” dedi.