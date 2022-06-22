YDÜ Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

YDÜ Bilim Ödülleri ve Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımı ile gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu





Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri töreninde, 6 kategoride 250 akademisyen ödüllendirilirken, bu yıl bilim kategorisinde ilk kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın sahibi Prof. Dr. Fadi Al-Turjman oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliği desteklemek ve onurlandırmak amacıyla düzenlediği Yakın Doğu Bilim Ödülleri, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Pandemi koşulları nedeniyle geçen yıl ödül alamayan akademisyenlerin de ödülleri ile buluştuğu törende; 6 kategoride 250 akademisyen ödüllendirilirken; Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırmadan Sorumlu Dekan Yardımcısı ve Yapay Zeka Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, bilim kategorisinde ilk kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın sahibi oldu.

Ödül töreninde; 2020 ve 2021 yıllarının her birinde akademik performans verileri dikkate alınarak verilen Yayın Ödülü, Yayın Onur Ödülü, Genç Araştırmacı Ödülü ve Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü kategorilerinin yanı sıra bu yıl ilk kez En Etkili Araştırmacı Ödülü, En İyi Akademik Performans Ödülü kategorilerinde de ödül verildi.

Ödül töreninin ev sahipliğini yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, açılış konuşmasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştırma vizyonuna vurgu yaparak “Üniversiteler, toplumu ileriye taşıyacak nitelikli bireyler yetiştirerek toplumların geleceğini şekillendirirken; ürettikleri bilimsel bilgi, yeni fikirler ve yeni vizyonlarla da; toplumsal ilerlemenin fikri ve fiziki altyapısını oluşturacak en önemli kurumlardır” ifadesini kullandı. “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, ortaya koyduğumuz araştırma vizyonu; işte bu bakışımızın somut, bilinçli ve sistemli bir şekilde hayata geçirilmesinin bir sonucudur!” değerlendirmesini yapan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Çünkü biliyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve Kıbrıs Türk Toplumunu ilerletecek; dünya ile bütünleştirerek evrensele taşıyacak yegane yol; çalışmak, araştırmak, geliştirmek, üretmek ve dünya ile buluşturmaktır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Times Higher Education ve AD Scientific Index gibi uluslararası yükseköğretim derecelendirme kurumlarının yayımladığı listelerde elde ettiği başarılara değinen Prof. Dr. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerine “Bu başarıda, belirleyici olan, hiç kuşkusuz, siz değerli bilim insanlarımızın sürdürülebilir bir istikrarla bilim üretmesi ve bunu yayımladığı makalelerle bilim dünyası ile paylaşmasıdır 2021’de; ülkemizdeki üniversiteler tarafından üretilen bilimsel makalelerin yaklaşık yüzde 51’ini tek başına sizler ürettiniz” sözleri ile seslendi.

2022’nin ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alma hedefini kalıcı olarak gerçekleştireceği yıl olarak tarihe geçeceğini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Çünkü, siz değerli bilim insanlarımızın emeğine, potansiyeline ve azmine inanıyor; aynı vizyon ve adanmışlıkla üretmeye ve ürettiğiniz nitelikli bilgiyi dünya ile buluşturmaya devam edeceğinizi biliyorum. Bu tarihi sorumluluk sizlerin omuzlarındadır. Yakın Doğu Oluşumu olarak, bizlere düşen görev ise; üniversite vasfının üçüncü sac ayağı olarak gördüğümüz; sizlerin ürettiği bilimsel bilgiyi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, bütün olanaklarımızla destekleyerek, ürüne dönüştürmek; halkımız ve dünya ile buluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

YDÜ Bilim Ödüllerinde konuşan YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, YDÜ kampüsünde zihinlerdeki dünya ile dış dünya arasında köprüler kurulduğunu vurguladı.

