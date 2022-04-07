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YDÜ Avrupa’da 230’uncu, Dünya’da ise 552’nci sırada

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Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu AD Scientific Index, “Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022” listesini açıkladı. Listede, KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’de 3’üncü, Avrupa’da 230’uncu, Dünya’da ise 552’nci sırada yer aldı

YDÜ Avrupa’da 230’uncu, Dünya’da ise 552’nci sırada
Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu AD Scientific Index, dünyanın en iyi bilim insanları ve üniversitelerini sıraladığı “Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022” listesini açıkladı. Geçen yıl dünya genelinde 13 bin üniversitenin değerlendirildiği listede bu yıl 15.175 üniversite akademik performanslarına göre sıralandı.
Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin açık ara en iyi üniversitesi olarak yer aldığı listede, Türkiye’de ise üçüncü sırada yer aldı. Avrupa üniversiteleri arasında 30’uncu  sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, dünya genelinde de 15.175 üniversite arasında 552’nci üniversite olarak yer alma başarısı gösterdi.
Google Scholar verileri baz alınarak, üniversite ve bilim insanlarının son beş yıllık akademik yayın ve atıf performanslarının değerlendirildiği liste, h-index ve i10 index kriterlerinin yıllık, beş yıllık ve toplam değerlerinin analiz edilmesiyle oluşturuldu.
Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsa Dumanoğlu ve Prof. Dr. Kerem Cankoçak dünyanın en iyi ilk 500 akademisyeni arasında!
Dünya genelinde 216 ülkeden 15.175 üniversitenin ülke, bölge ve dünya genelinde değerlendirildiği “Top Universities Ranking 2022” listesinde aynı zamanda 846.753 bilim insanı da son beş yıllık akademik performansına göre sıralandı. Yakın Doğu Üniversitesi’de “Yüksek Enerji Fiziği” çalışmalarıyla ön plana çıkan Prof. Dr. İsa Dumanoğlu ve  fizikçi Prof. Dr. Kerem Cankoçak dünyanın en iyi ilk 500 akademisyeni arasında yer aldı. Prof. Dr. Dumanoğlu ve  Prof. Dr. Cankoçak’ın ardından Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin de KKTC’nin en iyi akademisyeni olarak gösterildi. Listede yer alan KKTC’nin en iyi ilk 10 akademisyeninin 9’u bilimsel çalışmalarını Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde sürdürüyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bu başarıda emeği geçen başta çok değerli hocalarımız olmak üzere, Yakın Doğu Ailesi’nin her bir ferdini tebrik ediyorum.”
Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim üretme gücü ve kapasitesi ile dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almasının, uzun soluklu bir vizyonun ve çalışmanın sonucu olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “AD Scientific Index’in dünyanın en iyi bilim insanları ve üniversitelerini sırladığı listede, dünyada 15.175 üniversite arasında 552’nci sırada yer aldık. Avrupa’da ise 3.126 üniversite arasından Avrupa’nın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer alarak 230’uncu sırada yer aldık. Bu başarıda emeği geçen başta çok değerli hocalarımız olmak üzere, Yakın Doğu Ailesi’nin her bir ferdini tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.
AD Scientific Index’in “Top Universities Ranking 2022 listesine aşağıdaki linkten ulaşmak mümkün.
https://www.adscientificindex.com/university-ranking/?country_code=trnc

Hangi üniversite kaçıncı sırada yer aldı?
 
KKTC’nin en iyi üniversiteleri sıralaması    Dünyadaki 15 bin üniversite arasında         
         Avrupa’da  Dünya’da  
         Sırlamada   Sıralamada
YDÜ 230             552
DAÜ 837             2076
LAÜ  1461           4427
UKÜ 1494           4509
GÜ    1677           5217
GAÜ 2020           7055
KİÜ   2121           7741
RDÜ 2479           10277
KSBÜ 2522          10532
 
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