YDÜ, AD Scientific Index tarafından dünyanın en iyi 115’inci özel üniversitesi olarak gösterildi!

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’nin en iyi üniversitesi ve Türkiye’nin en iyi üç vakıf üniversitesinden biri olarak yer aldığı AD Scientific Index’in dünya üniversiteleri sıralamasında, dünyanın en iyi 115’inci, Avrupa’nın ise en iyi 16’ncı özel üniversitesi olarak yer aldı

İngiltere, ABD, Çin ve Türkiye’den pek çok yüksek öğretim derecelendirme kurumu tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, AD Scientific Index’in açıkladığı “Dünya Üniversiteler Sıralaması”na da damga vurdu. “KKTC’nin en iyi üniversitesi” unvanı bir kez daha tescillenen Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’de ise en iyi ilk üç vakıf üniversitesi arasında gösterildi. Daha önce, Times Higher Education tarafından dünyanın en iyi 139’uncu genç üniversitesi olarak lanse edilen Yakın Doğu Üniversitesi, AD Scientific Index tarafından ise 8 bini aşkın üniversite arasından dünyanın en iyi 115’inci özel üniversitesi olarak gösterildi. Aynı çalışmada, Yakın Doğu Üniversitesi Avrupa’nın ise en iyi 16’ncı özel üniversitesi olarak gösterildi.Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu AD Scientific Index’in “Dünya Üniversiteler Sıralaması”nda değerlendirmeye aldığı üniversite sayısı bu yıl 17,827’ten 18,463’e yükseldi. Sıralamaya dahil edilen bilim insanı sayısı ise dünya genelinde 1,7 milyondan yaklaşık 2,1 milyona çıktı. Üniversite ve bilim insanlarının son beş yıllık akademik yayın ve atıf performanslarının değerlendirildiği listede, Yakın Doğu Üniversitesi sadece kurumsal sıralamaya değil bilim insanı sıralamasına da damga vurdu. Google Scholar verileri baz alınarak, üniversite ve bilim insanlarının son altı yıllık akademik yayın ve atıf performanslarının değerlendirildiği liste, h-index ve i10-index kriterlerinin yıllık, altı yıllık ve toplam değerlerinin analiz edilmesiyle oluşturuldu. Yakın Doğu Üniversitesi’nin 492 akademisyeni de dünyanın en iyileri arasında yer aldı.AD Scientific Index’in hazırladığı sıralamada Yakın Doğu Üniversitesi, Toplam H index puanına göre en iyi üniversiteler sıralamasında KKTC’nin en iyi üniversitesi, Türkiye’deki en iyi ilk üç vakıf üniversitesinden biri olarak yer aldı. Dünya genelinde devlet üniversiteleri dışarıda bırakıldığında ise Yakın Doğu Üniversitesi, AD Scientific Index tarafından dünyanın en iyi 115’inci ve Avrupa’nın ise en iyi 16’ncı özel üniversitesi olarak gösterildi.Türkiye’nin en iyi ilk üç vakıf üniversitesinden biri olan Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’nin en iyi üniversitesi unvanıyla ülkenin en iyi akademisyenlerine de ev sahipliği yapıyor. AD Scientific Index’in dünyanın en iyi bilim insanlarını da sıraladığı listede Yakın Doğu Üniversitesi’nden toplamda 492 akademisyen yer alıyor.Toplam 26 üniversitenin yer aldığı KKTC ise listede 1,346 bilim insanı ile temsil ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi ise 492 bilim insanı ile bu sayının yaklaşık yüzde 37’sine ev sahipliği yapıyor. Diğer yandan ülkedeki en iyi ilk 5 akademisyenden 4’ü; ilk 25 akademisyenden 18’i çalışmalarını Yakın Doğu Üniversitesi’nde sürdürüyor.AD Scientific Index’in en iyi bilim insanları sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi’nden 492 isim yer alırken, bunlardan dokuz isim dünya sıralamasında en iyi yüzde 3’lük dilimde; 30 isim en iyi yüzde 10’luk dilimde; 54 isim ise en iyi yüzde 20’lik dilimde yer alıyor.Yakın Doğu Üniversitesi’den Sercan Şen, İsa Dumanoğlu, Kerem Cankoçak, Hüsnü Can Başer, Fadi Al-Turjman, Yasir Waheed, Derin Orhon, Babak Ghanbarzadeh ve Mehmet Özsöz en iyi akademisyenler sıralamasında dünya genelinde yüzde 3’lük dilime yer alıyor. Bu isimlerden KKTC’nin en iyi ilk üç akademisyeni olarak gösterilen Prof. Dr. Sercan Şen, Prof. Dr. İsa Dumanoğlu ve Prof. Dr. Kerem Cankoçak ise aynı zamanda dünyanın en iyi ilk 500 akademisyeni arasında da yer alıyor.Bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Tarihimizin bu önemli kilometre taşında dünyanın en iyi 115’inci ve Avrupa’nın en iyi 16’ncı özel üniversitesi olarak gösterilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, yılların emeği ve adanmışlığı ile yürütülen sistemli bir çalışmanın sonucudur” ifadesini kullandı.“AD Scientific Index ve diğer pek çok yükseköğretim derecelendirme kurumunun sıralamalarında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında üst sıralara yükselmemiz, sadece bizim değil, ülkemizin de dünya çapında rekabet edebilirliğinin bir kanıtıdır” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi’nin AD Scientific Index’in dünya üniversiteleri sıralamasında Avrupa’nın en iyi 16’ncı özel üniversitesi olarak yer almasının Türk yükseköğretimi açısından büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Ayrıca 492 akademisyenimizin dünyanın en iyileri arasında yer alması, bilimsel araştırma ve yayın performansımızın yüksekliğini gözler önüne seriyor” dedi.“Dokuz akademisyenimizin dünya genelinde en iyi yüzde 3’lük dilimde yer alması, bizler için ayrı bir övünç kaynağıdır. Bu başarılar, üniversitemizin araştırma ve eğitim alanındaki liderlik konumunu pekiştirerek ve uluslararası alanda tanınırlığımızı artırıyor” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Üniversitemizi bu noktaya taşıyan tüm bilim insanlarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.Araştırmanın detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.