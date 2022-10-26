YDÜ 6 kategoride KKTC’nin en iyi üniversitesi!

Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education’ın yayınladığı “Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2023” alan sıralamalarında, Türkiye ve KKTC üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığı “Bilgisayar Bilimleri”nde dünyanın en iyi ilk 175, “Mühendislik”te ise dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi, “Bilgisayar Bilimleri”, “Eğitim”, “Klinik ve Sağlık”, “Yaşam Bilimleri” ve “Sosyal Bilimler” alanlarında KKTC’den listeye girebilen tek üniversite oldu

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan “2023 Dünya Üniversite Sıralaması”nda Yakın Doğu Üniversitesi “Bilgisayar Bilimleri” alanında dünyanın en iyi ilk 175, Mühendislik” alanında dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer aldı. Türkiye ve KKTC üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığı “Bilgisayar Bilimleri”nde 151-175 bandında gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, “Mühendislik” alanında ise 176-200 bandında yer bularak, bu alanlarda adını, dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasına yazdırma başarısı gösterdi. Yakın Doğu Üniversitesi, “Mühendislik” alanında Türkiye’de ikinci, KKTC’de ise yine birinci sırada yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, 6 kategoride KKTC’nin en iyi üniversitesi!

Times Higher Education’ın yayımladığı “2023 Dünya Üniversite Sıralaması”nın alan sıralamalarında Yakın Doğu Üniversitesi 6 kategoride yer aldı. Bu kategorilerin tamamında KKTC’nin en iyi üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, “Bilgisayar Bilimleri”, “Eğitim”, “Klinik ve Sağlık”, “Yaşam Bilimleri” ve “Sosyal Bilimler” alanlarında KKTC’den listeye girebilen tek üniversite oldu.

“Bilgisayar Bilimleri”nde dünyada 151-175 bandında yer alarak Türkiye ve KKTC üniversiteleri arasında birinci sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’ne bu alanda Türkiye’den 10 üniversite eşlik etti. KKTC’den ise sıralamaya girebilen tek üniversite oldu.

“Mühendislik” alanında ise 176-200 bandında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, bu alanda KKTC üniversiteleri arasında ilk sırada yer alırken, Türkiye’den bu kategoride listeye giren 42 üniversite arasında ise 2’nci oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi, aynı zamanda “Eğitim” alanında dünyada 401-500, “Klinik ve Sağlık” alanında ilk 501-600, “Yaşam Bilimleri” ve “Sosyal Bilimler” alanlarında da dünyada 601-800 bandında yer aldı.



Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Yürüttükleri bilimsel proje, araştırma ve yayınlarla bu başarıda büyük pay sahibi olan ve üretken bir şekilde bilimsel çalışmalarına devam eden tüm bilim insanlarımızı tebrik ediyorum.”

Times Higher Education’ın dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladığı çalışmada Yakın Doğu Üniversitesi’nin Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarında dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer aldığını açıklayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bir önceki sıralamada Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanlarında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer alıyorduk. Times Higher Education’ın açıkladığı bu yılki listede ise Bilgisayar Bilimleri alanında dünyanın en iyi ilk 175, Mühendislik alanında ise dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer alarak yükselişimizi sürdürdük” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ulaştığı bu başarının benimsedikleri; araştıran, geliştiren ve üreten üniversite vizyonunun bir sonucu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bütün dünyada önemli bir akademik gösterge olarak kabul edilen Times Higher Education sıralamalarında üniversitemizin ve ülkemizin adını üst sıralara taşımak için araştırmaya, ürün geliştirmeye ve ulaştığımız sonuçları bilim dünyası ile paylaşmaya devam edeceğiz. Yürüttükleri bilimsel proje, araştırma ve yayınlarla bu başarıda büyük pay sahibi olan ve üretken bir şekilde bilimsel çalışmalarına devam eden tüm bilim insanlarımızı tebrik ediyorum” dedi.