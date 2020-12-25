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Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, ACRON tarafından akredite edildi

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Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, ACRON tarafından akredite edildi
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İngilizce Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı Lisans ve Yüksek Lisans Bölümleri Nijerya Mimarlar Odası (ACRON)  tarafından akredite edildi.

Mimarlık Fakültesi’in Lisans ve Yüksek Lisans Programlarının ACRON tarafından akredite edilmesi, Nijeryalı öğrencilerin eğitimlerini bitirdikten sonra Nijerya’da doğrudan mesleklerine başlayabilecekleri anlamına geliyor. Akreditasyon anlaşmasıyla birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunları herhangi bir ek sınava tabi olmadan, Nijerya’da mimar, iç mimar ve peyzaj mimarı olarak çalışıp, şirket kurabilecekler.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “ACRON Yönetim Kurulu’nun aldığı bu karar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin verdiği dünya standartlarında eğitimin bir sonucudur.”

Mimarlık Fakültesi bölümlerinin akredite edilmesine ilişkin açıklamada bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, ACRON Yönetim Kurulu’nun bu kararı  Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ilgili incelemeler yaparak aldığını söyledi. Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde üniversitemiz bünyesindeki mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı bölümleri, lisans ve yüksek lisans seviyesinde Nijerya Mimarlar Odası tarafından akreditasyona uygun görüldü” dedi. 

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