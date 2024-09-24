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Vedat Kaner Vakfı’ndan 5 öğrenciye daha burs imkanı

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Vedat Kaner Vakfı’ndan 5 öğrenciye daha burs imkanı
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 Vedat Kaner Vakfı, yükseköğrenim destek bursu sağlayacağı 5 öğrenciyle sözleşme imzaladı.

Vakıftan verilen bilgiye göre, imza için düzenlenen törende konuşan Vedat Kaner Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaner, 5’i bu eğitim-öğretim yılında olmak üzere 3 yılda toplam 15 öğrenciye burs imkanı sağladıklarını, bundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Törende Kaner Şirketler Grubu kurucuları Adem Kaner ve Vedat Kaner kardeşlerin hayatlarını anlatan "Vakit Varken" isimli biyografik roman burs alan öğrencilere hediye edildi.

2024-2025 öğrenim döneminde Vedat Kaner Vakfı yükseköğrenim destek bursunu Yusuf Engür (işletme), Kamide Kargılı (tıp), İrem Arlı (işletme), Ahmet Bertiz (gastronomi) ve İvan Senar (bilgisayar mühendisliği) alacak.

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