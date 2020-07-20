Uluslararası Final Üniversitesi ilk mezunlarını uğurladı

Uluslararası Final Üniversitesi, 18 Temmuz’da ilk mezunlarını verdi. Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İşletme, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarından 23 öğrenci görkemli bir törenle mezun oldu

2015 yılında Çatalköy Girne’de eğitim hayatına başlayan Uluslararası Final Üniversitesi, 18 Temmuz’da ilk mezunlarını verdi. 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlayan Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İşletme, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarından 23 öğrenci görkemli bir törenle mezun oldu.

Mezuniyet töreni saat 15:00 de Çatalköy yerleşkesinde iş garantisi bulunan öğrencilerine şehir tercih formlarının dağıtılması ile başladı. Öğrencilerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği tören Acapulco Resort Grand Ballroom Balo salonunda devam etti. Yeni mezunlar geleceğe keplerini fırlattıktan sonra gala yemeğine geçildi.

UFÜ’nün ilk mezuniyet sevincini kutlamak için hazırlanan törene, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, YÖDAK Üyeleri, Devlet yetkilileri, misafirler ve aileler katıldı. Gecede Bakanlar Olgun Amcaoğlu, Hasan Taçoy, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve UFÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dimağ Çağıner yaptıkları konuşmalarla mezunlara tebriklerini ve başarı dileklerini ilettiler. Törende yurt dışında olduğu için konuşma yapamayan UFÜ rektör vekili Prof. Dr. Ercan Uygur ve Mütevelli Heyet Başkan yardımcısı İbrahim Taşel, mesajlarını video yoluyla paylaştılar. Final’in geçmişi, bugünü ve geleceğiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Uygur ve Taşel gururla yeni mezunları tebrik ettiler.

Kısa bir süre önce UFÜ'deki rektörlük görevinden ayrılan Prof. Dr. Abdullah Yücel Öztoprak’ın konuşması UFÜ kadrosu ve öğrenciler tarafından sevinçle dinlendi.

Yaklaşık 2 saat süren törende, 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlayan Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İşletme, Turizm ve Otel İşletmeciliği, ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarından 23 öğrenci mezuniyet mutluluğuyla keplerini fırlattı.

Üniversite birincisi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği programından mezun olan Donald Ticha Teghen olurken, Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü mezunlarından Leman Tatlıcı ikinci ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme program mezunu Faraz Ahmed Hayat üçüncü oldu.

Pandemi döneminin gerekliliklerini yerine getirmek adına, sosyal mesafeyi korumak için önlemler alındı ve maske takmak zorunlu tutuldu. Törenin tamamında canlı yayın yapılarak törene katılamayan aile fertlerinin ve yabancı öğrencilerin ailelerinin katılımı da sağlandı.

Mezunlar, aileleri ve öğretim üyeleriyle fotoğraflar çektirip mezuniyetlerini ölümsüzleştirdi. Özgürlüğe uçurulan güvercinlerle beraber keplerini fırlatan mezunların sevinci ve heyecanı güzel görüntüler oluşturdu.