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UKÜ’de KKTC ve Dünya çevre sorunları hukuksal boyutları ile ele alındı

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UKÜ’de KKTC ve Dünya çevre sorunları hukuksal boyutları ile ele alındı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi ve Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen Çevre Hukuku Panelinde çevre mücadelesi alanına katkı sağlamak, bu alanı güçlendirmek, çevrenin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılmasına yönelik konular hukuksal boyutları ile tartışıldı.
UKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tunç gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Yürüttüğümüz bu çalışmanın, çevre alanındaki hukuki mücadele araçlarını bilinir kılmasını, bu alanda yapılacak olan diğer çalışmalara destek olmasını umuyoruz.” dedi. Tunç, gerçekleştirilecek tüm sunumların geleceğin hukukçuları olan kulüp öğrencileri tarafından hazırlandığına dikkat çekti.
Prof. Dr. Hasan Tunç, panelde yer alacak sunumların sadece KKTC’de ve Dünya’da yaşanılan güncel çevre sorunlara dikkat çekmeyi amaçlamadığını aktararak, çalışmalarda çevre sorunlarının giderilmesi için oldukça gerçekçi çözüm önerileri yer alıyor” ifadesini kullandı. Konuşmasının devamında çevrenin insanlığın ortak kazanımı olduğunu belirten Tunç, panelde çevrenin korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için insan faaliyetlerinin sınırlanabileceğini ya da nasıl azaltılabileceğini hukuki açıdan irdeleyeceklerini de sözlerine ekledi.   
Ulusal veya uluslararası düzeyde insanın doğa ile ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünü olan çevre hukukunun insanlık tarihi açısından önemini belirten Tunç, daha yaşanılabilir bir dünya için öğrencilerin çevre hukukuna ait uygulamalar hakkında örnekler vereceklerini de kaydetti.
Moderatörlüğünü Begüm Sena Yavaş’ın gerçekleştirdiği panelde, Uluslararası Çevre Hukukundan imar kirliliğine, gürültüden nükleer savaşa kadar 10 farklı başlıkta sunum gerçekleştirildi.
Söz konusu panelde sırasıyla, Aleyna Ersoy – Uluslararası Çevre Hukuku, Ayşegül Yalçın – Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu, Begüm Sena Yavaş – Çevrenin Taksirle Kirletilmesi Suçu, Buse Dönmez – KKTC’deki Çevre Yasası ve Sorunları, İrem Aleyna Büyükkalkan – Nükleer Savaşın Çevreye Etkisi, Nazife Demir  - İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu, Özay Saraç – Çevre Hukukunun Temel İlkeleri, Senem Ergen – Manavgat Yangınında Çevre ve Olması Gerekenler, Şimal Çiftçi – Çevre Hukuku Konusu ve Mehmet Umur Doğan ise Gürültüye Neden Olma Suçu hakkında bilgi verdi.  
 

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Etiketler; #Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi #Çevre Hukuku Paneli
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