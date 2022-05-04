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UKÜ Türkçe Kulübü, Haspolat İlkokulu öğrencilerine eğitici etkinlik düzenledi

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Lefkoşa Haspolat İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, ilkokul öğrencilerinin oyunlar aracılığı ile Türkçe dilindeki dört temel dil becerisini pekiştirmeleri sağlandı

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UKÜ Türkçe Kulübü, Haspolat İlkokulu öğrencilerine eğitici etkinlik düzenledi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne (ÖGDM) bağlı Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri bünyesinde yer alan Türkçe Kulübü tarafından Lefkoşa Haspolat İlkokulu’nda etkinlik düzenlendi.
Lefkoşa Haspolat İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, ilkokul öğrencilerinin oyunlar aracılığı ile Türkçe dilindeki dört temel dil becerisini pekiştirmeleri sağlandı.
Türkçe Kulübü Başkanı Öznur Yükalan “Çocuklar kadar bizler için de büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olan bu etkinlikte Türkçe dilindeki becerilerin geliştirilmesi amacıyla çocuklarla kelime oyunu, kulaktan kulağa deyimler, çarkıfelek ve şişeyle bilgi yarışması gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.
İlkokul öğrencileriyle birlikte hem öğretici hem de eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Yükalan, kulüp arkadaşlarına bu şenliği hazırlamak için gösterdiği çaba için teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin sadece eğitim öğretim için değil sosyal aktiviteler için önemli olduğunu dile getirdi.
Yükalan, çocuklarla birlikte festival havasında geçen etkinliğin oldukça yararlı olduğunu söyleyerek, bu yöndeki etkinlikleri farklı okullardan ilkokul öğrencileri ile yeniden düzenlemek istediklerini de ifade etti.
 
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