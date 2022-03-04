UKÜ Mimarlık Bölümü Dünyanın En İyi Mimarlık Programları arasına girdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) bünyesinde yer alan Mimarlık Bölümü dünyanın en iyi Mimarlık Bölümlerinin sıralandığı listeye 125. Sıradan giriş yaptı

Dünya genelinde tasarım yarışmaları düzenleyen ve ev sahipliği yapan uluslararası bir platform olan BEE BREEDERS tarafından yapılan değerlendirmede, UKÜ Mimarlık Bölümü dünya genelinde katıldığı yarışmalarda gösterdiği başarılar nedeniyle sıralamaya girmeye hak kazandı.UKÜ GSTMF Dekan Yardımcısı ve Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemil Atakara, BEE BREEDERS’in dünyadaki mimarlık bölümlerini katıldıkları uluslararası yarışmalara göre derecelendirdiklerini vurgulayarak, UKÜ Mimarlık Bölümü’nün dünyanın en iyi 125. Mimarlık Programı olarak söz konusu organizasyonun web sitesinden ilan edildiğini kaydetti.GSTMF öğrencilerinin katıldıkları uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılı derecelerin kendilerini gururlandırdığını da dile getiren Atakara, “Öğrencilerimiz yapmış oldukları başarılı proje sonuçları ile dünya genelinde saygın bir kurum olan BEE BREEDERS listesine girmeye hak kazandı” şeklinde konuştu.Prof. Dr. Atakara, BEE BREEDERS kendilerine yazılı olarak bir tebrik mesajı ilettiğini de aktararak, söz konusu mesajın kendileri için olduğu kadar Mimarlık Bölümü öğrencilerinin kariyerlerinde de belirleyici bir rol oynayacağına dikkat çekti.Öğrencilerin uluslararası platformlarda düzenlenen yarışmalara kendisi yanı sıra öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersan Rıza’nın da danışmanlığında başvuruda bulunduklarını söyleyen Atakara, bu yarışmalarda çeşitli dereceler alan ya da ödüller kazanan öğrencilerin mezuniyetleri öncesinde kariyerlerine önemli bir adım attıklarını dile getirdi.Prof. Dr. Atakara, Bölüm öğrencileri Arman Perot ve Amanuel Bayu’nun Dünyaca ünlü İnspireli Yarışması’nda 3’üncülük derecesi aldığını belirterek, Bölüm öğrencisi Öznur Pınar Çer’in ise mezuniyet projesi ile katıldığı MIMED yarışmasında birinci geldiğini hatırlattı.UKÜ GSTMF’nin alanında uzaman kadrosu ve fiziki imkânları ile Güzel Sanatlar ve Mimarlık alanında öncü ve yenilikçi bir konumda olduğunun altını çizen Atakara, “Tasarım atölyelerini laboratuvarlarla destekliyoruz. Amacımız deneysel eğitim metotları ile analiz yapabilen, dünya vizyonu olan mezunlar yetiştirmek” dedi.Atakara, mezunlarının ve öğrencilerinin başarılarının verilen eğitimin kalitesini en iyi şekilde yansıttığına inandığını aktararak, “Mimarlık Akreditasyon Kurulu tarafından verilen MIAK akreditasyonu sahibi Mimarlık Bölümümüz, öğrencilerine yenilenen ve ileri teknolojiye sahip maket atölyesi ile sürdürülebilirlik atölyelerinde hem eğitim veriyor hem de yeteneklerini geliştirmeleri için fırsatı sunuyor” şeklinde konuştu.