UKÜ 'de geliştirilen yazılım ile yarışma düzenlenecek

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri tarafından KKTC’de ilk defa gerçekleştirilecek olan “Gençler Çevrimiçi Halk Dansları Yarışması” için ihtiyaç duyulan çevrim içi yarışma platformu geliştiriliyor.
Halk Sanatları Vakfı (HASDER), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile UKÜ’nün işbirliğinde ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu (KTHDF) katkılarıyla gerçekleştirilecek yarışma, Kadın ve Erkek Sirtoları dalında düzenleniyor.
UKÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Müesser Nat, öğrencilerinin Halk Dansları Yarışması için ihtiyaç duyulan çevrim içi yarışma platformunun geliştirilmesi yanı sıra yarışma süresince de gerekli tüm teknik desteği sağlayacaklarını ifade etti.
Söz konusu çalışmanın gerçek hayat projesi olmasının büyük önem taşıdığını belirten Nat, öğrencilerin hayata geçirecekleri bu projenin ileride portfolyolarına tecrübe olarak yer alacağını ve bu nedenle bu çalışmanın kendilerini diğer mezunlardan bir adım önde taşıyacağını söyledi.
Müdür Nat, çalışmanın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapıldığını da dile getirerek, platformun yapılmasında aktif olarak yer alacak öğrencilere proje sonunda referans ve sertifika verileceğini de sözlerine ekledi.
Geleneksel SİRTO figürlerinin sergileneceği yarışmada jürinin halk olacağı bilgisini paylaşan Nat, 9 Şubat tarihine kadar yapılacak başvurular sonrasında dileyenlerin https://hasder.org/yarismalar/ linkinden 19 Şubat tarihine kadar oylamaya katılabileceğini kaydetti.
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