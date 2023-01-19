banner875
banner885
Amcaoğlu, Türkiye'den KKTC’ye kablo ile elektrik projesini değerlendirdi:
Amcaoğlu, Türkiye'den KKTC’ye kablo ile elektrik projesini değerlendirdi: "Önemli ve güven verici bir gelişme”
6 0
Müthiş maç Marmara'nın
Müthiş maç Marmara'nın
16 0
 
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
18 0
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
27 0
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
23 0
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
101 0
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
37 0
banner878

UKÜ 'de geliştirilen yazılım ile yarışma düzenlenecek

banner476

UKÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri yarışma platformu geliştirdi

banner825
UKÜ 'de geliştirilen yazılım ile yarışma düzenlenecek
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri tarafından KKTC’de ilk defa gerçekleştirilecek olan “Gençler Çevrimiçi Halk Dansları Yarışması” için ihtiyaç duyulan çevrim içi yarışma platformu geliştiriliyor. 
Halk Sanatları Vakfı (HASDER), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile UKÜ’nün işbirliğinde ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu (KTHDF) katkılarıyla gerçekleştirilecek yarışma, Kadın ve Erkek Sirtoları dalında düzenleniyor.  

UKÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Müesser Nat, öğrencilerinin Halk Dansları Yarışması için ihtiyaç duyulan çevrim içi yarışma platformunun geliştirilmesi yanı sıra yarışma süresince de gerekli tüm teknik desteği sağlayacaklarını ifade etti.  
Söz konusu çalışmanın gerçek hayat projesi olmasının büyük önem taşıdığını belirten Nat, öğrencilerin hayata geçirecekleri bu projenin ileride portfolyolarına tecrübe olarak yer alacağını ve bu nedenle bu çalışmanın kendilerini diğer mezunlardan bir adım önde taşıyacağını söyledi.
Müdür Nat, çalışmanın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapıldığını da dile getirerek, platformun yapılmasında aktif olarak yer alacak öğrencilere proje sonunda referans ve sertifika verileceğini de sözlerine ekledi.
Geleneksel SİRTO figürlerinin sergileneceği yarışmada jürinin halk olacağı bilgisini paylaşan Nat,   9 Şubat tarihine kadar yapılacak başvurular sonrasında dileyenlerin https://hasder.org/yarismalar/ linkinden 19 Şubat tarihine kadar oylamaya katılabileceğini kaydetti.   
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.