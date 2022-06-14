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UKÜ Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Yıllık Araştırma Sempozyumu gerçekleştiriliyor

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UKÜ Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Yıllık Araştırma Sempozyumu gerçekleştiriliyor
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) tarafından Yıllık Araştırma Sempozyumu 15 Haziran Çarşamba Günü gerçekleştiriliyor.
UKÜ-BRC Başdanışmanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz koordinatörlüğünde organize edilen sempozyumda, ana konuşmacı olarak İstanbul İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Engin Ulukaya, sempozyumun açılışını yaparak, kanser alanındaki yeni araştırma yöntemleri hakkında bilgi paylaşımında bulunacak.
Prof. Dr. Camgöz, kanser, biyoteknoloji, nanoteknoloji araştırmalarında multidisipliner girişimleri içerecek sempozyumda öğrenciler tarafından hazırlanan araştırmaların sunumlarının yapılacağını ve sonrasında ise söz konusu çalışmalara dair kritikler alınacağını kaydetti.
Organizasyonun alışılagelmiş etkinliklerden farklı olduğuna dikkat çeken Camgöz, amaçlarının alanında uzman kişilerin birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmasını sağlamak olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Camgöz, sempozyumda doktora öğrencileri tarafından 14 sözlü sunum yanı sıra yüksek lisans öğrencilerinin de poster sunumu yapacaklarını belirterek, etkinlik sonunda dereceye girenler arasından iki en iyi sözlü sunum ve iki en iyi poster sunumuna ödül verileceğini dile getirdi.
UKÜ Çevik Uraz Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlik, tüm bilim insanlarının katılımına açık şekilde gerçekleştirilecektir.
 
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