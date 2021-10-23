TÜGİK üyeleri KKTC’de GÜNSEL’i test etti

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) üyeleri ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’i evinde ziyaret etti

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) üyeleri KKTC’de gerçekleştirdikleri temaslar kapsamında GÜNSEL’i ziyaret etti. OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek’in de eşlik ettiği ziyarette GÜNSEL’in ilk modeli B9 test edildi. Test sürüşünün ardından GÜNSEL’in Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan üretim tesislerini de gezen TÜGİK üyeleri, aracın özellikleri ve seri üretim hazırlıkları ile ilgili de detaylı bilgiler aldı.

Ziyaretin ardından Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, TÜGİK Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erhan Özmen ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “GÜNSEL, enerjisini ve dinamizmini gençlikten alan bir girişim.”

GÜNSEL’in, 9 Ekim 2016’da gerçekleştirdikleri ilk lansmanının 5’inci yılını kutladıklarını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ekibinin yaş ortalaması sadece 28 olan GÜNSEL, enerjisini ve dinamizmini gençlikten alan bir girişim. Bu yönüyle Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu’nun değerli üyelerini ağırlamak bizim için mutluluk verici” ifadesini kullandı. Seri üretim çalışmalarına son güç devam ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Bu dönemde desteklerini ve ilgilerini bizlerle paylaşan TÜGİK’in değerli üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Erhan Özmen: “Dünya tarafından bu kadar yalnız bırakılan bir ülkede, idealist bir ailenin geleceğin otomobilini üretme hayalini gerçeğe dönüştürdüğüne tanık oldum.”

GÜNSEL ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erhan Özmen, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL B9’un performansını çok beğendiğini söyleyerek, “Dünya tarafından bu kadar yalnız bırakılan bir ülkede, idealist bir ailenin geleceğin otomobilini üretme hayalini gerçeğe dönüştürdüğüne tanık oldum” ifadelerini kullandı.

KKTC'ye yeni projeler için geldiklerini söyleyen Özmen, “KKTC kendi kabuğunu kendisi kırıyor ve girişimci ruhunu fırsata dönüştürüyor. Bugün Singapur’a baktığımızda küçük bir ada ülkesi olarak dünyanın büyük ekonomileri ile yarışıyor. İki gündür kendime soruyorum: Kuzey Kıbrıs neden bir Singapur olmasın?” dedi.

GÜNSEL’in KKTC ekonomisinde çok önemli bir rol oynayacağını söyleyen Erhan Özmen, “Bu başarıda emeği geçen Yakın Doğu Ailesini tebrik ediyorum. Günsel Ailesi, başka ülkelere gidip yatırımlarını daha farklı şartlar altında yapmak yerine, bütün güçlüklere rağmen, ülkesinde kalıp kocaman bir hikaye yazıyor. Bu hikayenin Kuzey Kıbrıs'a ileride neler katacağını görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Murat Yülek: “Kıbrıs Türklerinin böyle bir teknoloji harikası geliştirmiş olmalarıyla gurur duyuyoruz.”

Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, “Bugün Yakın Doğu Üniversitesi’ne yaptığımız ziyarette KKTC'nin ilk yerli otomobili olan GÜNSEL ile tanıştık. Aracın sürüş kalitesi tek kelime ile mükemmel ve Kıbrıs Türklerinin böyle bir teknoloji harikası geliştirmiş olmalarıyla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.