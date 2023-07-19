TOLES Sınavı DAÜ’de yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Uluslararası Hukuk Becerileri Sınavı’na (TOLES) ev sahipliği yaptı.

DAÜ Hukuk Fakültesi, L308 amfisinde yüz yüze gerçekleşen sınava toplamda 24 aday katıldı.

DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, DAÜ Hukuk Fakültesi ve DAÜ-SEM iş birliği ile 2012 yılından beri yapılan TOLES Sınavı; adaylara gerek yurt içi, gerekse de yurt dışında iş olanakları sunuyor.

Sınava KKTC ve Türkiye’de çalışmakta olan avukatlar ve tercümanlar giriyor. Sınava hazırlık kursu koordinatörlüğünü yürüten Peril S. Emiroğluları kursların 16 Mayıs itibarı ile çevrim içi olarak başlatıldığını belirtirken, kurs içeriğinin toplamda 16 saatten oluştuğunu ve dört hafta sürdüğünü aktardı.