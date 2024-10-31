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Tiyatro Kulübü, kahkaha dolu bir akşam için “Gül ve Geç” oyunuyla sahneye çıkıyor

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Tiyatro Kulübü, kahkaha dolu bir akşam için “Gül ve Geç” oyunuyla sahneye çıkıyor
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Yakın Doğu Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün hazırladığı, “Gül ve Geç” isimli komedi oyunu; 1 Kasım Cuma günü saat 19.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te sahnelenecek.

“Koşun, Komedi Var!” sloganıyla yola çıkan oyunun yönetmenliğini Ali Birsen üstlenirken, yönetmen yardımcılığını Seyit Güven, dekor tasarımını Deniz Ülgün, ışık tasarımını ise Taha Erkbey Özkan gerçekleştiriyor. Beş farklı skecin bir araya geldiği oyunda; günlük hayatın absürtlükleri ve insan ilişkilerinin komik yönleri mizahi bir dille ele alınacak. Birbirinden farklı karakterlerle tanışacak olan izleyiciler, hem gülüp hem de düşündürücü anlara tanıklık edecek.

Katılımın ücretsiz olacağı eğlenceli tiyatro oyunu, izleyenleri kahkaha dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Tüm halkımızı, bu keyifli tiyatro oyununu izlemeye davet ediyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün, yalnızca öğrenciler için değil tüm halka kültür ve sanatla iç içe dinamik bir ortam sunduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz “Öğrenci kulüplerimiz ile birliklerimiz, kampüsümüzün bu canlılığını yaşatan en önemli unsurlardan biri. Tiyatro Kulübümüz de ‘Gül ve Geç’ oyunu ile izleyicilere kahkaha dolu bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor” dedi.

Etkinliğin ücretsiz olarak herkese açık olduğunu hatırlatan Dudu Özkum Yavuz, “Tüm halkımızı, bu keyifli tiyatro oyununu izlemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı

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