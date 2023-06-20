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Tatar “Başarı, gelecekte ülkeye ve insanlığa hizmet etmektir”

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Cumhurbaşkanı Tatar, mezunları yeni dönemde yeni sınavların beklediğine işaret ederek , başarının anahtarının mezun olduktan sonra ülkelere ve insanlığı hizmet etmek olduğunu vurguladı

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Tatar “Başarı, gelecekte ülkeye ve insanlığa hizmet etmektir”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) yüksek lisans ve doktora mezuniyet törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, mezun olanları kutladı ve kariyerlerinde başarılar diledi. Tatar, doktorasını tamamlayıp mezun olan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort’u da tebrik etti.
Mezuniyetin ardından yeni bir dönemin başladığını belirten Tatar, elde edilen başarılarla hayata hazırlanıldığını vurguladı.
Başarıya ulaşmak için çok çalışılması gerektiğini ifade eden Tatar, öğrencilerin, öğretmenlerinin desteğiyle başarıya imza attığını aktardı.
Tatar, mezunları yeni dönemde yeni sınavların beklediğine işaret ederek , başarının anahtarının mezun olduktan sonra ülkelere ve insanlığı hizmet etmek olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere bu imkânı sağlayan YDÜ’ye de teşekkür etti.
Diploma alındıktan sonra eğitimin sona ermediğine işaret eden Tatar, çalışmanın ve öğrenmenin hayat boyu sürdürdüğüne dikkat çekti.
Geleceğe yürümek için “inanmak” gerektiğine vurgu yapan Tatar, “Arkanızda insanları sürüklemek için çalışmak, inanmak ve arkadan gelenlere ilham vermek gerekir” dedi.
Yabancı öğrencilere de seslenen Tatar, onları KKTC’de ağırlamaktan ve mezuniyetlerini görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, yabancı öğrencilerin ülkelerinde KKTC’nin birer temsilcisi olduğunu kaydetti.
 
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