Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı

DAÜ Turizm Fakültesi’nin Turizm ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde misafir ettiği Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal, DAÜ Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri tarafından hazırlanan Kıbrıs’a özgü yemekleri tattı

Türkiye’nin tanınmış gurmeleri Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Tower Restorant’ta Kıbrıs yemeklerini tattı.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, DAÜ Turizm Fakültesi’nin Turizm ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde misafir ettiği iki gurme, DAÜ Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri tarafından hazırlanan Kıbrıs’a özgü yemekleri tattı.

Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal, etkinliğin ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç da hazır bulundu. Prof. Dr. Hocanın, ünlü gurmeler Mehmet Yaşin, Teoman Hünal ve “Görevimiz Yemek” ekibine DAÜ’ye gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Hocanın tarafından Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulunuldu.