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Semra Group DAÜ Yeni Burs Sistemi’ne destek verdi

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Semra Group DAÜ Yeni Burs Sistemi’ne destek verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) başlatmış olduğu Yeni Burs Sistemi’ne destekler sürüyor. Burs Sistemi’ne destek veren bir diğer kurum ise Semra Group oldu. Semra Group Direktörü Semral Erel, 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü, saat 11:00’de, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Doç. Dr. İşçioğlu, Semral Erel’e DAÜ’nün Yeni Burs Sistemi’ne verdikleri destek için teşekkürlerini sundu. Semral Erel de konuşmasında, “Ülkemizde eğitimli zanaatkârlara ihtiyacımız bulunmaktadır. Semra Group ailesi olarak eğitime ve sağlığa önem vermekteyiz. Ülkemizi kalkındıracak ve hizmet verecek insanların yetişmesine destekte bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugünlere halkımız sayesinde geldik ve topluma bizler de hizmet vermek istiyoruz. DAÜ’ye böyle bir projeye imza attıkları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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