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Şef Fırat Siriş 20 yılı aşkın mesleki deneyimini LAÜ öğrencilerine aktaracak

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Şef Fırat Siriş 20 yılı aşkın mesleki deneyimini LAÜ öğrencilerine aktaracak
  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 5 Nisan 2022 tarihinde Şef Fırat Siriş’i konuk edecek.
   Lefke Avrupa Üniversitesi resmi instagram sayfasında saat 16:00’da çevrimiçi gerçekleşecek canlı yayın etkinliğine Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri moderatörlük yapacak.
  Mutfak Yolculuğuna 2001 yılında Çırağan Palace Kempinski, Tuğra Restoran’da başlayan Siriş, 20 yılı aşkın mesleki deneyimini LAÜ öğrencilerine aktaracak. Şef Fırat Siriş birçok işletmeye danışmanlık, menu tasarımı ve vip organizasyonu hizmeti sağlamasının yanı sıra genç yeteneklerin yetişmesine önemli katkılar da bulunarak birçok sosyal sorumluluk projesine de imza attı.
 
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