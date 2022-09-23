Sağlık profesyonelleri, DAÜ'de Sağlık Bilimi öğrencileriyle buluştu

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, sağlık profesyonelleri ile öğrencilerini buluşturdu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında, öğrencilerini alanında uzman sağlık profesyonelleri ile buluşturdu.



DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında, sağlık profesyonelleri ile öğrenciler buluştu.

Misafir edilen sağlık profesyonellerinin DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine kariyer tecrübelerini aktardığı ve uzmanlaşacakları alanlarla ilgili bilgiler paylaştığı etkinliğin ilk konuğu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Yoğun Bakım Hemşireliği Uzmanı ve Türk Hemşireler Derneği İzmir Şube Başkanı Dr. Ebru Melek Benligül oldu.

Kariyer Olanakları Anlatıldı

Çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte Dr. Benligül, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine hemşirelik mesleğinin profesyonelleşme süreci ve meslekteki kariyer olanaklarıyla ilgili bir seminer verdi.

Fakültenin ikinci konuğu, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Fizyoterapisti Mustafa Fatih Çetintaş oldu. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi amfisinde yapılan etkinlikte Fizyoterapist Çetintaş, DAÜ’lü öğrencilere “Sahada ve Klinikte Fizyoterapist Olmak” başlıklı bir seminer verdi.

10. Uluslararası Kariyer Günleri etkinliğinin bir diğer konuğu ise Freelance Spor Yazarı Alp Özgen idi. Özgen, “Sporda Üretmek” başlıklı seminerinde öğrenciler ile bir araya geldi.

Etkinlikler, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi İdari Amiri Nigar Koç Güneş’in semineri ile devam etti. Güneş, DAÜ’lü öğrencilerle buluştuğu seminerde salgın hastalıklarla mücadelede sağlık yönetiminin rolü ve öneminden bahsetti.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin bir diğer konuğu olan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nden Acil Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Yazıcıoğlu ise, çevrim içi etkinlikte “Afetlerde Sağlık Hizmeti” başlıklı seminer verildi.

Son olarak, Belçika merkezli kimyasal endüstri firmalarından Tessenderlo Group’ta Sağlık ve Beslenme Bilimleri Lideri Prof. Dr. Reyhan Nergis Ünal, çevrim içi olarak düzenlenen seminerde DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi ve “Diyetisyenlikten Bilime: Hayallerinin Peşinden Koşmak” başlıklı İngilizce seminer verdi.

