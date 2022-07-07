Sağlık ordusuna taze kan

YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları, sağlık ordusuna katılmak üzere diplomalarını törenle aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Özgören, dekanlar, bölüm başkanları, öğretim elemanları, mezunlar, aileleri ve birçok misafir katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Müzik Öğretmenliği öğretim üyesi Dr. İlyas Abdullin tarafından keman resitali gerçekleştirildi.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Prof. Dr. Adile Özgören ve fakülte birincisi Walled Abdullah Al-Amoudi birer konuşma yaptı.Konuşmaların ardından Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Prof. Dr. Adile Özgören tarafından dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomaları takdim edildi. Daha sonra fakülte öğretim elemanları tarafından mezun öğrencilere diplomaları verildi. Ardından kep atma seremonisi ile tören sona erdi.Törende yaptığı konuşmasında, değişimin kesintisiz bir şekilde devam edeceğine değinen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, değişim devam ederken insanlığın özünde yer edinen pek çok hastalığın değişmeyeceğini belirterek, “Hangi alanı seçerseniz seçin, sizleri pes etme noktasına getirecek fırtınalarla karşılaşacaksınız. Her ne yapıyor olursanız olun, başarınızı; geminizi, her şeye rağmen rotasında tutup tutamadığınız belirleyecek” dedi.Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Özgören da, mezuniyet töreninde yapığı konuşmasında “Her biriniz sağlık alanının önemli bir neferi olarak, sağlık camiasına katılıyorsunuz. Sağlık çalışanı olmanın bir meslek değil ötesinde yaşam tercihi olduğunu bilerek hareket edin” ifadelerini kullandı.