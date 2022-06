Sağlık ordusuna taze kan

YDÜ Hemşirelik Fakültesi, bahar dönemi mezunlarını törenle uğurladı

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle kep attı. 183 öğrencinin mezun olduğu törene, öğrencilerin yanı sıra hocaları, aileleri ve birçok davetli katıldı.Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, Yakın Doğu Üniversitesi YDÜHemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz eşliğinde hemşirelik yemini ederek keplerini attılar.Mezuniyet töreninde konuşan YDÜRektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,yeni mezunlara, “Kalıpları yıkarak gerçekten mutlu olacağınız ve kendinizle gurur duyacağınız bir dünya kurun. İşte o zaman gerçekten başarılı olduğunuzu hissedeceksiniz.. Biliyorum, bu hiç de kolay değil. Ancak her birinizin bu potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Bu potansiyeli gerçekleştirmek, ağır bir yük olsa da sadece sizin elinizde! Her birinize güveniyor, sizinle gurur duyuyorum” sözleriyle seslendi.YDÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz da, mezuniyet törenindeki konuşmasına YDÜ’nün eğitim alanında olduğu kadar bilim ve sanat alanında da başarıları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Yakın Doğu Üniversitesi; bilim ve sanatın buluştuğu bir ortamda, öğrencilerimize en donanımlı eğitimi aşılayarak geleceğe adım atmalarını sağlıyor” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, mezunlara seslenerek “Başarılarınız bizim için çok değerli. Sizlere gelecekte mutluluk ve başarılar diliyoruz. Bugün bilimin ışığına her zamankinden daha çok inanıyoruz. Ulu önder, başöğretmen Atatürk’ün de dediği gibi, biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyoruz ve ona göre yürüyoruz” dedi.YDÜ Hemşirelik Fakültesi olarak amaçlarının, sağlık konusunda geleceğe ve insanlığa olumlu sonuçlar katacak, bilgi üreten, kendini geliştiren bireyler yetiştirmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Geleceğe olan yolculuğunuzda, hedefleriniz, idealleriniz, hayalleriniz olsun. Etik ilkelerden, dürüstlükten taviz vermeden; bilimin ışığında güzel insanlar olarak yol alın. Hayallerinizin peşinden gidin. Değerleriniz, amaçlarınız olsun. Sorgulayan ve araştıran bireyler olun. Her şeyden önce sevin. İnsanı, doğayı ve işinizi sevin” ifadelerini kullandı.YDÜ Hemşirelik Fakültesi’nden birincilikle mezun olan Ayşe Erdiren de , sağlık meslek lisesi mezunu olduğunu belirterek sahada yapmış olduğu çalışmaları, Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki bilgi birikimiyle desteklemek istediğini, bu yüzden de Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’ni tercih ettiğini söyledi.