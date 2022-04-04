Sağlık Bakanı Pilli, UKÜ sağlık laboratuvarlarını ziyaret etti

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne (UKÜ) gerçekleştirdiği ziyarette Biyoteknoloji Araştırma Merkezi, Anatomi ve Klinik Beceri Laboratuvarları ile Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarlarını ziyaret ederek, laboratuvarlar hakkında bilgi aldı.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ziyarette Sağlık Bakanı Ali Pilli ve heyetine üniversitenin son dönemdeki gelişimi ile projeleri hakkında bilgi verirken, UKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik ise eğitim alanları ve laboratuvarlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, ziyaretinde, UKÜ’de öğrenim gören öğrencilerin çok şanslı olduklarını dile getirerek, “Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, globalde önemli bir eğitim kurumu olarak ön plana çıkmakta. Ülkemizde bu denli zengin bir eğitim ve araştırma altyapısına sahip olan UKÜ, ülke için büyük bir kazanç” ifadesini kullandı.

Kendisinin eğitim yıllarında bu imkânların var olmadığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Pilli, günümüzde teknolojinin çok ilerlediğini ve bu teknolojinin sağladığı olanaklar ile şimdiki öğrencilerin daha şanslı olduklarını dile getirerek, öğrencilerin bu şansı iyi değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

