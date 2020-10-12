Pandeminin Organik Tarıma Yansıması

UKÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahsen Işık Özgüven, pandemi sürecinde tarım konusuna değindi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahsen Işık Özgüven, Dünyada birçok ülkenin, yaşanan pandemi nedeniyle ulusal tarım politikalarını yeniden gözden geçirdiklerini belirterek, organik tarım alanlarının arttırılması konusunda karar ürettiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Özgüven, bu süreçte üretimde tohum aşamasından tüketicinin sofrasına sunulan aşamaya kadar gıda hijyeni konusunun da önem kazandığını söyleyerek, “Dolayısıyla hijyeni de kapsayan gıda konusunda kendi kendine yetemeyen ülkelerin korona virüs gibi felaketler karşısında açlıkla ve gıda noksanlığı ile karşı karşıya kalabilecekleri anlaşıldı” dedi.

Covid-19 nedeniyle insanların yaşamının devamlılığı için gerekli gıdaların temin çalışmasının da yapıldığını aktaran Özgüven, bu kapsamda birçok ülkenin ardı ardına tarımsal faaliyetlerin ve gıda üretiminin devamı için önlemler aldığını, küçük üreticilere de desteklerin arttırıldığını anımsattı.

“Pandemi, tarım ve gıdanın önemini bir kez daha ön plana çıkardı.”

Prof. Dr. Özgüven, Covid-19’un bugünlerde en yaygın olduğu bölge konumunda olan Avrupa Birliği’nde (AB) tarımsal üretim ve gıda ihtiyacının karşılanması için ek desteklerin gündeme geldiğini hatırlatarak, Avrupa Komisyonu’ndan salgın nedeniyle zor durumda kalan çiftçiler için de Ortak Tarım Politikası’nın idari uygulamalarının esnetildiğinin gündeme geldiğini kaydetti.

AB’nin yeni bir politika uygulayarak ‘New Green Deal’ anlaşması ile organik tarım alanlarını 2030 itibariyle %2.5’dan %25 olarak arttırmayı hedeflediğini bildiren Özgüven, “aynı şekilde kimyasal ilaç kullanımının %50, gübre kullanımının ise %20 azaltılması hedeflenmektedir” dedi.

Özgüven, salgın nedeniyle organik gıdanın tüm dünyada çok ciddi büyüme trendi içerisine girdiğini belirterek, Organik Ticaret Birliği’nin verilerine göre ABD organik gıda pazarının %20 oranında büyüyeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Sektörde Asya ve Avrupa’nın da hızlı bir büyüme eğiliminde olduğunu kaydeden Özgüven, örneğin Hindistan’da bazı organik platformlarda %20 artış yaşandığını aktardı.

Özgüven, uzman görüşlerine göre, salgın nedeniyle tüketicilerin bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirmek amacıyla sağlıklı beslenmeye yönelmelerinin beklendiğini de belirterek, beş yıl içerisinde 150 milyar dolarlık bir pazara ulaşması beklendiğini de kaydetti.

