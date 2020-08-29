Öğretmen Akademisi sınavı yapıldı

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) giriş sınavı bugün yapıldı.

AÖA’ya yeni eğitim yılında alınacak 50 öğrencinin belirleneceği giriş sınavı, 350 adayın katılımıyla Atatürk Öğretmen Akademisi, Türk Maarif Koleji ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu olmak üzere 3 merkezde ve tek oturumda gerçekleştirildi.

AÖA Müdürü Zehra Özçınar’dan alınan bilgiye göre, sınıf öğretmenliği için 30, okul öncesi için de 20 öğrencinin alınacağı sınav sonuçları bugün akşama doğru açıklanacak.

Özçınar, sınava 352 kişinin başvurduğunu ancak sınava 350 katılım olduğunu ifade etti. Özçınar, sınav kağıtlarının değerlendirilmesinin ardından mülakat hakkı kazanan adayların 1-2-3 Eylül’de mülakata çağrılacağını kaydetti.

Uluslararası sınavlarla ilgili mülakatların ise 7 Eylül’de yapılacağını söyleyen Özçınar, bunun sonuçlarının da 11 Eylül’de açıklanacağını dile getirdi.