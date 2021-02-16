banner583
banner590
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
23 0
Başkentte
Başkentte "Tosun Paşa" fırtınası
15 0
 
Bu halk nasıl geçinecek?
Bu halk nasıl geçinecek?
776 0
Galatasaray hız kesmedi
Galatasaray hız kesmedi
30 0
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
27 0
Maliyenin kasası boş
Maliyenin kasası boş
41 0
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
25 0
banner529
banner570

Öğrenciler için iki ek sefer

banner476

Eğitim Bakanı Amcaoğlu, yabancı öğrencilerin üniversitelere gelmesi için iki ek sefer daha ekleneceğini söyledi ve öğrencilerin Nisan’a kadar gelmesinin sağlanacağını bildirdi

Öğrenciler için iki ek sefer
banner601
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, mevcut sefer sayısına, iki ek sefer daha ekleneceğini ve üniversite öğrencilerinin Nisan’a kadar gelmesinin sağlanacağını açıkladı.
Amcaoğlu, KKTC’deki üniversitelerde, uygulamalı fakültelerden mezun olacak 17 bin 500 kadar öğrencinin, ister aşı prosedürü isterse de karantinalı giriş yöntemiyle ülkeye gelişlerinin kolaylaştırılmasını hedeflediklerini ifade etti.
Amcaoğlu şöyle dedi:
İstanbul üzerinden 2 ek sefer yapılacak ve ön lisans ve uygulamalı fakültelerde mezun olacak üniversite öğrencilerinin gelmesine başlanacak.
Yurtlar Birliği ile anlaşma yaptık Türk Lirası ücret alınacak ve yüzde 30 indirim yapılacak. Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında yükseköğrenimdeki öğrenciler indirimlerden yararlanacak.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.