Öğrenciler için iki ek sefer

Eğitim Bakanı Amcaoğlu, yabancı öğrencilerin üniversitelere gelmesi için iki ek sefer daha ekleneceğini söyledi ve öğrencilerin Nisan’a kadar gelmesinin sağlanacağını bildirdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, mevcut sefer sayısına, iki ek sefer daha ekleneceğini ve üniversite öğrencilerinin Nisan’a kadar gelmesinin sağlanacağını açıkladı.

Amcaoğlu, KKTC’deki üniversitelerde, uygulamalı fakültelerden mezun olacak 17 bin 500 kadar öğrencinin, ister aşı prosedürü isterse de karantinalı giriş yöntemiyle ülkeye gelişlerinin kolaylaştırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Amcaoğlu şöyle dedi:

İstanbul üzerinden 2 ek sefer yapılacak ve ön lisans ve uygulamalı fakültelerde mezun olacak üniversite öğrencilerinin gelmesine başlanacak.

Yurtlar Birliği ile anlaşma yaptık Türk Lirası ücret alınacak ve yüzde 30 indirim yapılacak. Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında yükseköğrenimdeki öğrenciler indirimlerden yararlanacak.”

