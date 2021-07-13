ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden 2 yeni program daha

İki yeni lisans programı açan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, günümüzün en çok rağbet gören mühendislik dalları arasında yer alan Endüstri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği’ne öğrenci almaya hazırlanıyor. Mezuniyet sonrası uluslararası boyutta geniş kariyer olanakları sunan yeni programlara 2021-2022 akademik yılı için kayıt yaptıran öğrenciler tam burslu, % 50 burslu ve ücretli kontenjanlara yerleştirilecek.

Yazılım, günümüzde pek çok sistemin içerisinde yer alıyor. Bilgisayar dünyası her geçen gün yeni teknolojilerle daha da karmaşık hale gelirken yazılım, artık yapay zekaya doğru evriliyor. Gelişmekte olan endüstriler, bilgisayar teknolojilerindeki değişiklikler ve teknoloji çözümlerine duyulan gereksinim, Yazılım Mühendisliği’ni vazgeçilmez mühendislik alanları arasında öne çıkarırken sistemin bütününü dikkate alan ‘sistem yaklaşımı’ ile ve en yeni bilgi teknolojilerini kullanarak gerçek problemlere etkin çözümler üreten endüstri mühendisleri yurt içi ve dışında gerek endüstride gerek araştırma alanında yüksek talep görüyor.

ODTÜ Kıbrıs Endüstri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği lisans programları problem çözme becerileri olan, firmaların ihtiyaç duyduğu sistemlerin tasarımı, kurulması, geliştirilmesi ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gereken donanıma sahip, sistemleri, insan ve kaynaklar dahil, bütün bileşenleriyle ele alan endüstri mühendisleri ve yazılım mühendisliğinin pratik, teorik, teknoloji ve insan odaklı yönlerine ilişkin kapsamlı bilgi ve becerilere sahip, bu bilgiyi pratik deneyim ile tamamlamış, bilgi yönetimini bilen yazılım mühendisleri yetiştirmeyi hedefliyor.

