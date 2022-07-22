Nijeryalı ikizler, birincilikle mezun oldular

Üniversite eğitimi için KKTC’yi seçen Nijeryalı ikizler, YDÜ İletişim ve Hukuk fakültelerinden birincilikle mezun oldular



İyi bir üniversiteden mezun olmak, iyi bir gelecek hayali kuran pek çok genç için en önemli seçeneklerden biridir. Tıpkı, Nijerya’nın küçük kasabalarından Aba’dan, eğitimleri için Yakın Doğu Üniversitesi’ne gelen Miracle Gosioha Chizaram ve Divine Gosioha Chiamaka için olduğu gibi.

Dört yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Nijeryalı ikizler, diplomalarını bu yıl aldılar. Miracle Gosioha Chizaram Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden fakülte birincisi olarak mezun oldu. İkiz kardeşi Divine Gosioha Chiamaka ise aynı başarıyı Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk bölümünde gösterdi.

Mezuniyet törenlerinde, fakültelerinden mezun olan tüm uluslararası öğrenciler adına birer konuşma da yapan ikizler, şimdilerde yüksek lisans ve doktora yaparak, gelecek hayallerine doğru birer adım daha atmak istiyorlar.

Babam, bizi Kuzey Kıbrıs’a elinde koltuk değnekleri ile uğurladı

Ulaştıkları akademik başarının en önemli motivasyonunun, ailesinin fedakarlıkları olduğunu söyleyen Miracle Gosioha Chizaram, “2018’de Yakın Doğu Üniversitesi’ne gelmeden önce Nijerya’da küçük bir kasaba olan Aba’da yaşardık. Babam, tarım kimyasallarının perakende ve toptan satışını yapardı. Evde, nadiren iki haftadan uzum kalırdı. Hayatlarımızı desteklemek ve geleceğimiz için para biriktirmek için sürekli çalışmak ve sürekli karayoluyla seyahat etmek zorundaydı” sözleriyle anlatıyor üniversiteden önceki yaşamını.

İkiz olsalar da kız kardeşi ile farklı alanlarda hayalleri olduğunu söyleyen Miracle Gosioha Chizaram, “Her zaman, saygın bir üniversitede gazetecilik eğitimi almak istedim. Kız kardeşimse hukuk alanında eğitim görmek istiyordu” diyor. Bir aile dostunun önerisi ile Kuzey Kıbrıs ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni keşfediyorlar. “Aile dostumuz Kuzey Kıbrıs ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin hedeflerimizi gerçekleştirmek için harika bir yer olduğunu söyledi. Kendi başımıza inceledik ve harika bir seçenek olduğuna karar verdik, bu yüzden başvurduk, kabul edildik ve sırasıyla hukuk ve gazetecilik okumaya başladık” diyen Gosioha kardeşlerin hayalleri babalarının ölümcül bir trafik kazası geçirmesiyle yarım kalmanın eşiğinden dönüyor.

“Yakın Doğu Üniversitesi’nde okumak için başvurmadan kısa bir süre önce, tek destekçimiz olan babam, trajik bir şekilde ölümcül bir trafik kazası geçirdi” diyen Miracle Gosioha Chizaram, “O an, tüm umutlar tükenmiş, hayallerimiz yıkılmış gibi geldi ama babam bizden vazgeçmedi. Bacakları kırılmıştı ve çalışamıyordu. Yine de acıları ve yaraları ona engel olmadı. Kuzey Kıbrıs'taki eğitimimizi ilerletmek için bizi havaalanında ellerinde koltuk değnekleri ile uğurladı ve biz dört yıl önce buraya böyle geldik” diyor.

İnsanların, babalarının kendilerini yurtdışında okutmak için çabalamasıyla alay ettiklerini hatırlayan Divine Gosioha Chiamaka ise, “Sahip olduğu az parayı, ‘kızları’ okutmak için boşa harcadığını söyleyerek babamla alay ettiler. Çevremizdeki insanların çoğu, bizim hiçbir şey ifade etmeyeceğimizi ve babamın çabalarının ve yatırımlarının boşuna olacağını düşündü” diyor. Gosioha Chiamaka, “Bu nedenle, ikizim ve ben eğitimimize ciddi bir şekilde, sanki “ölüm kalım”mış gibi sarıldık. Geçmişimizi, bizi bu noktaya getiren acıları ve fedakarlıkları asla unutmadık. Başarılı olmak için çok çabaladık. Şüphecileri çürütmek, kendi vizyonumuzu doğrulamak ve babamı gururlandırmak için yaptık bunu ve bugün bir kutlama yapıyoruz” cümlelerini kuruyor, hüzünlü bir gururla.

Şimdilerde ise alanlarında yüksek lisanslarını tamamlayıp mesleklerine ilk adımlarını atmak istiyor Gosioha kardeşler. Miracle Gosioha Chizaram, başarılı bir gazeteci ve televizyoncu olmak istiyor. Divine Gosioha Chiamaka ise yüksek lisansın ardından Birleşik Krallık'ta lisanslı bir avukat olmayı arzuluyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde ihtiyacımız olan donanımları kazandık diyor Miracle Gosioha Chizaram: “Hayatımız boyunca olumlu ve olumsuz pek çok deneyim yaşadık. Bütün bunlar, bizi bugün olduğumuz insanlara dönüştürdü. Yakın Doğu Üniversitesi’nde geçirdiğimiz son dört yıl ise bize; gelişme, hatalarımızdan ders alma ve gelişme şansı verdi. İnanılmaz ilişkiler, taze bakış açıları, değerler ve idealler geliştirdik ve en çılgın beklentilerimizin ötesine geçmek için ilham aldık. Kuşkusuz, çok fazla akademik değer kazandık. Yakın Doğu TV’de alanımla ilgili önemli tecrübeler edindim. Topluma anlamlı katkılarda bulunabilecek ve çocuklarımızın ve neslimizin gurur duyacağı bir dünya yaratabilecek çok yönlü yetişkinlere dönüştük.”



