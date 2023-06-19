Moliere’in “Cimri” oyunu ARUCAD’da sahnelenecek

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Tiyatro Kulübü, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi işbirliği ile hazırladığı, ünlü Fransız oyun yazarı Moliere’in ‘Cimri’ adlı oyununu, 20 Haziran Salı akşamı 18:00’de Üniversitede sahneleyecek.

Sabahattin Eyüboğlu tarafından çevirisi yapılan, Fransız oyun yazarı Moliere’in ‘Cimri’ adlı oyununun yönetmenliğini ARUCAD Modern Dans Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Handan Ergiydiren Doğan ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Dr. Güneş Kozal yaptı. Ada Güner, Selin Çolak, Yalın Doğasal, Yükselen Deniz, Doğa Arifoğlu, Özer Karanfiller, Ersan Çıkı, Merve Nisa Aygün ve Alihan Güneş’in rol aldığı oyun, 355 yıldan bu yana sahneleniyor.

17. yüzyıl Paris burjuvasının para tutkusunu anlatan bir komedi olan “Cimri”, mal varlığını herkesten esirgeyen, parayı insani tüm değerlerin önüne koyan bir karakter olan Harpagon'un yaşadıklarını anlatıyor.



