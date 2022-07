Mimarların diploma coşkusu

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan 12 farklı ülkeden genç mimarlar, törenle diplomalarını alarak coşkuyla kep attı



Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Törende, tüm misafirler için Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu İrem Sena da keman dinletisi gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, büyük bir coşku ile keplerini attı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt konuşmasına, Amerikalı mimar ve düşünür Richard Buckminster Fuller’ın mimari tasarım üzerine kullandığı “Bir problem üzerinde çalışırken asla güzelliğini düşünmem, sadece sorunu nasıl çözeceğime odaklanırım. Ancak bitirdiğimde çözüm güzel değilse yanlış olduğunu bilirim” sözüyle başladı.

Mimari tasarım sürecinin, kullanışlılık, sağlamlık ve güzellik olmak üzere üç temel niteliği olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kurt, “Mimarlık okullarının yetiştirdiği mimarlar, yaptıkları tasarımların işlevselliği, sağlamlığı, kalıcılığı, yarattığı memnuniyet ve verdiği estetik hazza yoğunlaşmalıdır. Tasarımcıların her şeyden önce çok iyi bilgiyle donatılmaları gerekir. Çok okumalı, çok araştırmalı, çok uygulama deneyimi edinmeleri ve çok çalışmaları gerekir” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur ise konuşmasında COVID-19 pandemisine değinerek, 2020 bahar döneminden beri ilk kez yüz yüze mezuniyet töreni yapılmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

On iki farklı ülkeden mezun verdiklerini belirten Prof. Dr. Zeynep Onur, “Bugün, Yakın Doğu Üniversitesinde eğitim görmekte olan; Suriye, Sudan, Ürdün, Lübnan, Nijerya, Filistin, Irak, Hollanda, Kıbrıs, Türkiye, Zambia ve Libya olmak üzere birçok farklı ülkeden gelen, geleceğin mimar ve iç mimarlarını uğurluyoruz” dedi.

Her meslekte olduğu gibi mimarlık mesleğinde de zorluklar olduğunu belirten Prof. Dr. Zeynep Onur, “Herkes işini severek yapmaz. Çoğu insan yapmış olmak için yapar ama siz işinizi severek ve isteyerek yapın. Bir tasarımcı olarak sizin yeryüzünde bulunma sorumluluğunuz, kendi farklarınızı, duyarlılıklarınızı, düşüncelerinizi bu dünyaya katmanızdır. Hepinizin birer mekan sanatçısı olması dileğiyle; yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.