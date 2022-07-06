Mezunlardan fener alayı

DAÜ’de bu akşam diplomalarını almaya hazırlanan mezunlar, geleneksel fener alayı mezuniyet yürüyüşü yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021 – 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni bugün saat 19.00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda düzenlenecek. Törende yaklaşık bin 800 mezuna diplomaları takdim edilecek.2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları, önceki akşam geleneksel fener alayı mezuniyet yürüyüşü yaptı.Mezunlar saat 20.00’de Mağusa Gelişim Akademisi önünden DAÜ Atatürk Meydanı’na kadar yürüdü.Yaklaşık bir saat süren mezuniyet yürüyüşünün ardından mezunlar DAÜ Atatürk Meydanı’nda toplandı ve kutlamalara devam etti.