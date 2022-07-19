Meslek hayatına ilk adım

YDÜ Mühendislik Fakültesi mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını alarak meslek hayatlarına ilk adımlarını attı

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle kep attı. 133 öğrencinin mezun olduğu törene mezunlar ve aileleri olmak üzere pek çok davetli katıldı.Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, törende yaptığı konuşmada, eğitim ve bilginin toplumlar için önemli bir kalkınma aracı olduğunu söyleyerek, “Bilgi toplumlarının egemen olduğu yüzyılımızda, bilim ve teknolojinin gelişimini sağlayan mühendislik bölümleri geleceğin şekillendirilmesinde önemli bir rol üstleniyor” ifadelerini kullandı.YDÜ Mühendislik Fakültesinin birçok farklı alanda ulaştığı başarılara değinen Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “YDÜ olarak, bilime, topluma, ülke yönetimine katkılar sağlayan birçok adımlar attık. Ülkemizin ilk yerli otomobili GÜNSEL, sanayi ve tıpta uygulanabilecek akıllı robotik sistemler, sağlık bilimleri alanında kök hücre, genom araştırmaları, nanoteknoloji, biyoteknoloji, biyoinformatik ve bilgisayar-enformatik sistemlerinin siber güvenliği alanında çalışmalar yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz” dedi.Doç. Dr. Tüzünkan, mezunlara seslenerek, “Biliyoruz ki hepiniz, yaşamınız boyunca daima hukuk ve etik değerlerden yana olacaksınız. Sizler kendiniz ve ailenize karşı olduğunuz kadar, ülkeniz ve dünyaya karşı sorumlu genç mühendislersiniz. Başarıdan başarıya koşarken Yakın Doğu Üniversitesi’ni daha da yüceltecek ve bizleri onurlandıracaksınız” ifadelerini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Bilgehan konuşmasına “Mühendisler, kendilerini icraatlarıyla ifade ederler” sözleri ile başladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education tarafından bilgisayar ve mühendislik alanlarında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında gösterildiğini hatırlatan Prof. Dr. Bilgehan, “Mühendislik Fakültesi olarak, 2019, 2020 ve 2021’de Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik üretkenliği en yüksek fakültesi olduk. Times Higher Education sıralamasında da 201-250 bandında yer alarak büyük bir gurur yaşadık” ifadelerini kullandı.Mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Bülent Bilgehan, “Sevgili gençler, sizden bazı beklentilerimiz var. Bunların başında, her ne olursa olsun doğru ve adil insan olmanızı, önce kendinize sonra çevrenize bildiklerinizi yansıtmanızı, faydalı olmanızı, hayal kurmanızı, çalışmadan, emek vermeden, hiçbir şeye sahip olmamanızı, ülkemizi ve insanlığı geliştirmek için çaba göstermenizi bekliyoruz. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.Uluslararası mezunlar adına konuşan Biyomedikal Mühendisliği mezunlarından Sara Kayed, “Uluslararası öğrenciler olarak, hepimiz dünyanın farklı yerlerinden geldik. Eğitim hayatımız süresince Yakın Doğu Üniversitesi bizim evimiz oldu” dedi.