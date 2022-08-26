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Lefke Avrupa Üniversitesi ortak bir çalıştaya imza atıyor

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Lefke Avrupa Üniversitesi ortak bir çalıştaya imza atıyor
Lefke Avrupa Üniversitesi ortak bir çalıştaya imza atıyor. Yaş tayini konusunda 100’ü aşkın bilimsel yayını olan Roberto Cameriere ve ekibinde yer alan hocaların yüzyüze gerçekleştireceği çalıştay 29-30 Eylül tarihlerinde Ankara’da yapılacak.
 Lefke Avrupa Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nin ortak ev sahipliği yaptığı çalıştayda, dental röntgenlerden ve el bilek röntgenlerinden kronolojik yaş belirleme metodları çalışılacak. Çalıştayı düzenleyen eğiticilerin içinde yer aldığı Agestimation Project grubu dünyada artan nüfus hareketliliği, çocuk işçiler , çocuk gelinler, diğer bir takım yasal konular ve antropolojide son derece önemli olan kronolojik yaş belirleme üzerinde uzun zamandır çalışmakta olup bu konuda yayınlanmış bir de kitapları bulunmaktadır. Çalıştay ile ilgili daha fazla bilgiye www.yastayinicalistayi2022.com adresinden ulaşılabilir.
 
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