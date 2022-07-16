LAÜ’den 1605 mezun daha

LAÜ’de mezuniyet coşkusu yaşandı. 40 farklı ülkeden 1605 mezun, diploma almanın sevincini ve gururunu yaşadı

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı. Törende 1605 mezun diploma aldı.Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda yer alan tören, akademisyenlerin ve mezunların yerlerini almalarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Törende ilk söz alan LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, LAÜ’nün 20 binin üzerindeki nitelikli mezunlarına yeni mezunlar eklemenin sevincini yaşadıklarını kaydederek, 2021-2022 akademik yılda 40 farklı ülkeden 1605 mezun verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Yükselen, KKTC’nin en köklü üniversitelerinden olan LAÜ’nün eğitimde kaliteden ödün vermediğini vurgulayarak, LAÜ’nün uygulanan gerçekçi ve doğru stratejilerle son yıllarda en fazla büyüyen ve tercih edilen üniversite olduğuna dikkati çekti.LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk de Lefke bölgesinin böylesi güzel bir üniversiteye sahip olmasının ve böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu kaydederek, bu gururu yaşatan öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üniversite eğitiminde 100 bin civarı ve 100 farklı ülkeden öğrenciler ve akademisyenlerle oluşturulan kültür buluşmasının önemine işaret ederek, öğrencilerin gittikleri her yere bu kültürü taşıyacaklarını ve eğitim alanındaki ambargoları delip dünya insanına hizmet edeceklerini belirtti.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, mezunların gittikleri yerlerde hem uluslarına hem de tüm insanlığa hizmet etmesini dileyerek "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ambargolar altında olabilir. Ama sizlerin sayesinde bu ülke vardır, var olacaktır, ilerlemeye yükselmeye devam edecektir” dedi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, LAÜ’nün pandemiye ve tüm sıkıntılara rağmen başarı ile yoluna devam ettiğini belirterek, bu başarılara imza atan rektör ve ekibini tebrik etti.