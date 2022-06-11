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LAÜ’de ‘Uluslararası Gece’ renkli görüntülere sahne oldu

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LAÜ’de ‘Uluslararası Gece’ renkli görüntülere sahne oldu
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) “Yaza Merhaba Festivali” kapsamında “Uluslararası Kültür Günü” öğrencilerin yoğun katılım ve ilgisiyle gerçekleştirildi.
Kültür günü Cuma günü 16:00’da sportif faaliyetlerle başladı ve birçok farklı ülkeden gelen öğrencinin hazırladığı kültürel yemeklerin sunulduğu “Uluslararası Mutfaklarla Tanışma” organizasyonu ile devam etti. Farklı kültürlerden öğrencilerin biraraya geldiği organizasyonda farklı lezzetler öğrencilere ve katılımcılara sunuldu.Öğrenci Kulüpleri’nin kültürel müzik ve tanıtım gösterileri de programda yer aldı.
Öğrenciler geleneksel kıyafetleriyle kendi kültürlerini tanıttılar
DJ performanslarının da yer aldığı programda  LAÜ öğrencilerinin katılımı ile Bülent Günkut koreografisinde “Uluslararası Kültür Şov” gerçekleştirildi. “Uluslararası Kültür Şov” programında LAÜ’de öğrenim gören öğrencilerin uluslararası kostümleri ile yaptığı geçişler ve dans gösterileri LAÜ’de unutulmaz bir gece yaşattı ve renkli görüntülere sahne oldu.
 
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