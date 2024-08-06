banner913
banner932
Seyahat Sağlık Sigortası alırken bilmeniz gereken 5 önemli detay
Seyahat Sağlık Sigortası alırken bilmeniz gereken 5 önemli detay
28 0
Baraka Kültür Merkezi Kızılbaş Parkı’nda yaz şöleni düzenledi
Baraka Kültür Merkezi Kızılbaş Parkı’nda yaz şöleni düzenledi
20 0
 
“Rumlar, AİHM kararlarını yok sayıyor”
“Rumlar, AİHM kararlarını yok sayıyor”
31 0
Muhaceret Affı yürürlükte
Muhaceret Affı yürürlükte
22 0
Plaj güreşinde açılış Lapta’dan
Plaj güreşinde açılış Lapta’dan
19 0
Fenerbahçe, Lille'e konuk olacak
Fenerbahçe, Lille'e konuk olacak
24 0
Çocuklara dadanan Bangaledeşli, kaçak çıktı
Çocuklara dadanan Bangaledeşli, kaçak çıktı
27 0
banner1032

LAÜ’de “Turizm Kariyer Günü” etkinliği düzenlendi

banner1020

banner974
LAÜ’de “Turizm Kariyer Günü” etkinliği düzenlendi
banner971

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından  “Kariyer Günü” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Limak Cyprus Deluxe Hotel- Bafra yetkililerinden İnsan Kaynakları Müdürü Sabahattin Yıldız, Yiyecek İçecek Müdürü Meriç Gürcan, Mutfak Yöneticisi Ali Rıza Dölkeleş ve İnsan Kaynakları Uzmanı Gamze Kaya konuşmacı olarak katıldı.
   Etkinliğe,  Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Görevlileri, Gastronomi Bölümü ve Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte, Limak Cyprus Deluxe Hotel yöneticileri,  otelin görsel olarak genel tanıtımı ve sunumunu yaparak, öğrencilere otel hakkında detaylı bilgiler verdi.
  Ayrıca kariyer günü etkinliğinde öğrenciler, stajın eğitimlerinde edindikleri teorik konuları uygulama fırsatı tanıması ve otelin farklı departmanlarında yapılan stajın mezun olduktan sonra iş hayatına daha hızlı uyum sağlamalarına olan katkıları konusunda bilgilendirildiler.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları  Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Meltem Köksal kariyer günü ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Amacımız, öğrencilerimizin ve turizm sektörünün önemli temsilcilerinin bir araya gelmesini sağlayarak, öğrencilerimize kurumsal işletmelerde staj yapma imkanı sunmaktır ” dedi.

banner979
Etiketler; #LAÜ #Lefke Avrupa Üniversitesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.