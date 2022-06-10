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LAÜ’de konser gecesi

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LAÜ’de konser gecesi
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) “Yaza Merhaba Festivali” kapsamında 13 Haziran 2022 tarihinde konser gecesi düzenleniyor.
Konser gecesi kapsamında KKTC’nin sevilen sanatçılarından Osman Tuğsal, Grup Rast, Ahmet Evan LAÜ’de sahne alacak.
LAÜ kampüsünde 20:30’da başlayacak konserlerde yerel sanatçılar müzikseverlere birbirinden güzel parçalar seslendirecek.
 
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