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LAÜ’de “Gelenekten Geleceğe” performans sergisi düzenlendi

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LAÜ’de “Gelenekten Geleceğe” performans sergisi düzenlendi
Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü tarafından “Gelenekten Geleceğe” konulu performans sergisi düzenlendi.
Okul Öncesi Öğretmenliği ile Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin katkı koyduğu “Gelenekten Geleceğe” konulu sene sonu performansında “Geleneksel Oyun ve Oyuncak” sergisi açıldı.  Yaratıcılık ve geliştirilmesi sürecinde, çocuklarla yapılacak yaratıcı süreçli çalışmalardan örneklerin sunulduğu  “Dört Mevsim” temalı enstalasyon sergisinde, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencileri de ritm çalgıları ve beden perküsyon ve müzikli oyun performansı gerçekleştirdiler.

Ayrıca programda Okul Öncesi Öğretmenliği ile Sınıf Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin gözünden çocukluktan öğretmenlik mesleğine geçiş videosu katılımcılara sunuldu. Program sonunda 4. sınıf LAÜ öğretmen adaylarına veda konseri düzenlenerek orff çalgıları ve solo çalgılarla LAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri keyifli vakit geçirdiler.
 
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