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LAÜ’de 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı düzenlendi

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LAÜ’de 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı düzenlendi
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Türkçe Kulübü tarafından 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Lefke Avrupa Üniversitesi’nde  anma programı ve konferans düzenlendi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar programda konuk konuşmacı olarak yer aldı. Bayar yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi hakkında detaylı bilgiler aktardıktan sonra 21 Aralık Kanlı Noel olaylarında yaşananları öğrencilere aktardı. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi sonucunda bugün bir devlete sahip olduklarını ve KKTC’nin yüceltilmesi ve yoluna devam etmesi konusunda kararlı olduklarını dile getiren Bayar, bu özgürlük mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitleri gün vesilesiyle rahmetle andı.
Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın danışmanlığındaki LAÜ Türkçe Kulübü öğrencileri de günün anlam ve önemine uygun olarak bir çok Türkiye ve Kıbrıs Türk Edebiyatı şairlerinin şehitler ve şehitlik konulu şiirlerini seslendirdiler.
 
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