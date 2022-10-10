banner875
banner815
16 0
Kaldırımlar işgal altında
Kaldırımlar işgal altında
9 0
 
Favoriler galip
Favoriler galip
8 0
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
50 0
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
43 0
2023 Honda Prologue, tasarımıyla dikkat çekti
2023 Honda Prologue, tasarımıyla dikkat çekti
21 0
Tehlikenin boyutu çok büyük
Tehlikenin boyutu çok büyük
41 0
banner878

LAÜ yeni öğrencilerine Kıbrıs kültürünü tanıttı

banner476

banner825
LAÜ yeni öğrencilerine Kıbrıs kültürünü tanıttı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından düzenlenen “Oryantasyon Günleri” kapsamında “Kıbrıs Kültür Gecesi” gerçekleştirildi.
Kıbrıs Kültürü’ne özgü lezzetler ikram edildi
Oryantasyon programı kapsamında gerçekleştirilen Kıbrıs Kültür Gecesi,  yeni kayıtlı öğrencilere üniversiteye uyum sağlama, Kıbrıs kültürü hakkında bilgi edinme ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıma fırsatı sundu. Düzenlenen etkinlikte, Kıbrıs Kültürü’ne özgü lezzetler ikram edilirken; Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi tarafından Kıbrıs Halk Oyunları gösterisi yapıldı. Kıbrıs’a özgü “Testi Oyunu” ise gecede büyük beğeni kazanarak, öğrenciler eşliğinde oynandı. 
Etkinliğin devamında Kıbrıs’a özgü kültürel müzikler yer alırken, ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerin de kültürel  müzikleri programda yer aldı.
 

banner342
Etiketler; #LAÜ #kıbrıs kültürü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.