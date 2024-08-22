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LAÜ öğrencisi Lefke Lezzet Turu projesini gerçekleştirdi

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LAÜ öğrencisi Lefke Lezzet Turu projesini gerçekleştirdi
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Saliha İşcan tarafından “Lefke Lezzet Turu” projesi gerçekleştirildi.
 
“Topluma Hizmet Dersi” kapsamında Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok danışmanlığında Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş rehberliğinde projesine yön veren İşcan,  “Lefke Lezzet Turu” projesinin öğrenci gözü ve bakış açısı ile hazırlanan bir çalışma olduğunu söyledi.
 
İşçan, projesinin yeni gelecek öğrenci arkadaşlarına bölge ve üniversitenin çevresindeki restoran ve kafe hakkında fikir verdiğini belirtti. 5 haftalık süreyi kapsayan projesinde mekanları araştırarak, mekan isimlerini, her birinin genel özelliklerini ve yemek araştırılması yaptığını belirten İşcan, mekanlarda tattığı yemeklerin fotoğraflarını da derledi. Görsel ve içerik olarak hazırladığı bilgileri dergi haline getiren İşcan ayrıca internet ortamında link de oluşturduğunu belirtti.
 

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Etiketler; #Lefke Avrupa Üniversitesi #lefke
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