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LAÜ öğrencisi Çınarlı’dan uluslararası başarı

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LAÜ öğrencisi Çınarlı’dan uluslararası başarı
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden Nezire Çınarlı’nın LAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar danışmanlığında yaptığı mezuniyet tezi araştırması  International Journal of Current Advanced Research’da yayınlandı.
 
Çınarlı; Pek çok ülkede eczanede kilo kontrol programı uygulanmaktadır
 
   “Eczanede Kilo Kontrolü” başlıklı çalışması ile ilgili bilgi veren Çınarlı, “Obezite, vücuttaki fazla yağın depolanması ile oluşan ve diğer kronik rahatsızlıkların oluşmasına sebep olan bir sağlık sorunudur. Sağlıklı yaşamda kalite güvencesi olan ve toplumun her zaman ilk ulaşabileceği sağlık uzmanı eczacılar, kronik rahatsızlıkların kontrolünde, yönetiminde ve tedavisinde de büyük bir yere sahiptir. Bu nedenle pek çok ülkede eczanede kilo kontrol programı uygulanmaktadır” dedi. Programın beden kitle endeksi 30 veya üzeri olan ve en az bir kronik rahatsızlığa sahip olan kişileri ele aldığını ifade eden Çınarlı, programın amacının ise, hastaların yaşam tarzını değiştirerek kilo kontrolünü sağlamak, var olan kronik rahatsızlığı kontrol altında tutmak ve daha sağlıklı, kaliteli bir yaşam tarzını benimsetmek olduğunu belirtti.
   “Bu program dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Yapılan bu çalışma ile toplumda eczacının bu konuda önemli rolü olduğu, eczanelerde uygulanacak bu programın kilo kontrolünde çok etkin olduğu saptanmış ve toplumda eczacılara olan güvenin altı bir kez daha çizilmiştir” diyen Çınarlı, dünyada da önemli bir sağlık sorunu olan obezite ve aşırı kiloya bağlı oluşan kronik rahatsızlıkların önlenmesinde ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmede eczacıların rolünün çok büyük olduğunu dile getirdi.
 
 
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