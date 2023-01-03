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LAÜ öğrencilerine “Metabolik Sendrom” konulu konferansı verildi

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LAÜ öğrencilerine “Metabolik Sendrom” konulu konferansı verildi
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından Metabolik Sendrom konulu konferans gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Oğuz yaptığı konferansın bölüm hocaları sırasıyla Metabolik Sendrom Tano kriterleri ve Obezite, Metabolik Sendroma Biyokimyasal Bakış, Metabolik Sendromun Altın Bileşenlerinden Kardiyovasküler Hastalıklar, Metabolik Sendromun Altın Bileşenlerinden Diyabet ve Metabolik Sendrom ile Fitokimyasalların İlişkisi konusunda sunumlar gerçekleştirdiler.
Bölüm öğrencilerinin katılımıyla yoğun ve interaktif bir konferans gerçekleştirildiğini belirten Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, metabolik sendromu  kalp damar hastalıkları ve diyabet oluşumunu hazırlayan fazla kilo, yağ-kolesterol metabolizması bozuklukları, yüksek tansiyon ve şeker metabolizması bozukluklarının (gizli şeker problemleri) bir arada bulunduğu bir tablo olarak tanımlamanın doğru olacağını vurgularken, bu hastalık üçgeninde diyetisyenlere sağlıklı beslenme ve ideal vücut ağırlığının korunmasında çok görevler düştüğünü belirtti.
 
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