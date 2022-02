LAÜ öğrencileri tarafından Lefke’nin güzelliklerini tanıtan dergi hazırlandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları Projeleri kapsamında “Adventure in Lefke” projesi hayata geçirildi.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri Zeliha Demirtaş, Beste Kutsal ve Ece Cip’ten oluşan ekip Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok danışmanlığında Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı ve Dernek Üyelerinin destekleri ile topluma hizmet projelerini gerçekleştirdiler.

“Adventure in Lefke” dergisi Lefke’yi ziyaret edenlere rehberlik edecek

“Adventure in Lefke” projesi kapsamında LAÜ öğrencileri Lefke’deki güzellikleri tanıtmak amacıyla Lefke’ye gelen turist, öğrenci ve öğrenci velilerine kolaylık sağlamak, onlara rehberlik edecek bir kaynak hazırlamayı amaçladılar.

Öğrenciler proje ile ilgili Lefke Bölgesi’ni ziyaret eden herkese kolaylıkla rehberlik edebilecek bölgenin bir tanıtım dergisini hazırladıklarını ifade ederek, derginin hazırlanma sürecinde kendilerine yardımcı olan danışman hocalarına, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı’na ve üyelerine, Tamer Dayıoğlu’na, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifine ve Lefke halkına teşekkürlerini ilettiler.