LAÜ Öğrenci Kulüpleri Şenliği’nde renkli etkinlikler düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Öğrenci Kulüpleri tarafından LAÜ kampüsünde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Dolu dolu geçen Yaza Merhaba Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Öğrenci Kulüpleri Şenliği’nde öğrencilerin farklı farklı organizasyonları LAÜ kampüsünde yapıldı.Program kapsamında gün içerisinde Dj ve müzik gruplarının performanslarının gerçekleştirildiği müzik şöleninin yanında Gastronomi Kulübü öğrencilerinin hazırladığı tatlılar LAÜ öğrencilerine sunuldu. Medya Kulübü yayın standı, Santraç Kulübü simultane satranç gösterisi, E-Spor Kulübü playstation yarışması, Resim Kulübü sanat galerisi, PDR Kulübü dış mekan yarışmaları, Türkçe Kulübü müzik eşliğinde şiir okuma, Kitap Kulübü kitap bağışı ve Tiyatro Kulübü tafından tiyatro gösterisi yapıldı.Bir çok renkli etkinliğin gerçekleştirildiği ve kulüp üyelerinin aktif olarak görev aldığı organizasyonlarda LAÜ öğrencileri kendilerine hitap eden etkinliklere katılma imakanı buldu.