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LAÜ Mimarlık Fakültesi’nde ‘İç Mekan Tasarımında Kullanıcı Analizi’ isimli seminer düzenlendi

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LAÜ Mimarlık Fakültesi’nde ‘İç Mekan Tasarımında Kullanıcı Analizi’ isimli seminer düzenlendi
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Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü tarafından ‘İç Mekan Tasarımında Kullanıcı Analizi’ isimli etkinlik düzenlendi. İç mimar Nermin Gündoğdu’nun davetli konuşmacı olduğu etkinlik, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Damla Mısırlısoy’un açılış konuşması ile başladı. Etkinlikte, Gündoğdu öğrencilerle iç mimarlık ile ilgili uygulama deneyimlerini paylaştı.
  İç Mimar Nermin Gündoğdu, İç Mimarlık disiplininde kullanıcı profilini anlamanın önemine vurgu yaptı ve sözlerine şöyle devam etti; “İç mekan tasarımında kullanıcı analizi, mekanı kullanacak kişilerin davranışlarını, tercihlerini ve ihtiyaçlarını incelemeyi içerir. Tasarımcıların, bireylerin çevreleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, yerleşim düzeni, mobilya seçimi, aydınlatma ve diğer tasarım kararlarını alırken yol gösterici rol oynar. Tasarımcılar, kullanıcıların demografik özellikleri, yaşam tarzı, kültürel altyapısı ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak projenin kurgusunu şekillendirmelidir.”
  Gündoğdu konuşmasına gerçekleştirdiği uygulama proje örneklerini öğrenciler ile paylaşarak devam etti. Soru cevap bölümü ile devam eden etkinlik, öğrenciler ve fakülte öğretim üyelerinin interaktif katılımı ile tamamlandı.
 
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