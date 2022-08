LAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uluslararası akreditasyonlara sahip

1990 yılında eğitime başlayan Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen üniversiteleri arasındaki yerini alarak üniversitenin sahip olduğu kurumsallaşmış yapısı ve kimliği bünyesinde eğitimini sürdüren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, üniversitenin en köklü fakültelerinden biridir. Üniversitenin kuruluş yılında eğitim hayatına başlayan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, seçkin bir öğretim üyesi kadrosu ile eğitim/öğretim faaliyetlerini titizlikle yürütüyor.



Dekan Prof. Dr. Ebru Oğurlu, fakülte ile ilgili bilgiler vererek, şu ifadelere yer verdi; Eğitimde kalitenin belgesi akreditasyondur. Bir bölümün akreditasyonu, o bölümdeki eğitimin kalitesinin ve kredibilitesinin onaylanması demektir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri Türkiye’den Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından tanınmaktadır. Bu bölümler aynı zamanda yurtdışındaki saygın akreditasyon kurumları tarafından da akredite edilmiştir. Uluslararası İlişkiler ve İşletme bölümleri Almanya merkezli Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA), Finans ve Bankacılık, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Ekonomi bölümleri de yine Almanya merkezli bir akreditasyon kurumu olan Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS) tarafından akredite edilmiştir.

Oğurlu sözlerine şöyle devam etti; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri tarafından kazanılan bu akreditasyonlar fakültemiz genelinde uluslararası standartlara uygun, yüksek kalitede eğitim verildiğini kanıtlamaktadır. Söz konusu yüksek kalitenin göstergeleri ise hem fakültedeki genç-dinamik, aynı zamanda tecrübeli ve alanlarında uzman, seçkin akademik kadro hem de öğrencileri her konuda donanımlı bireyler olarak mezun edebilmek amacıyla hazırlanan ve mevcut gelişmelere göre güncellenen nitelikli ders programlarıdır. Fakültenin akademik kadrosu katıldıkları ve yaptıkları akademik faaliyetler ve çalışmalarla kendilerini her daim geliştirmekte ve bilgi, birikim ve deneyimlerini öğrencilerine aktarmaktan büyük memnuniyet duymaktadır.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin, en önemli zenginliklerinden biri olarak öğrencilerine tam anlamıyla uluslararası ve çok-kültürlü bir ortam sunduğunu ifade eden Oğurlu, “Öğrencilerimizin böyle bir ortamda edinecekleri akademik bilgi ve birikimin yanında; farklı kültürleri tanıma, farklı deneyimleri kazanma imkânı da kendilerine eğitim hayatlarının başında önemli bir avantaj sağlamaktadır. Küreselleşen dünyada artık kaçınılmaz olan bu tür deneyimleri öğrencilerimizin uzun eğitim hayatlarının erken bir döneminde tecrübe etmeleri, kendilerine mezun oldukları zaman hayata rakiplerinden bir adım önde başlayabilme fırsatı sunacaktır. Bu donanımla Fakültemiz mezunları hem KKTC’de ve Türkiye’de hem de farklı ülkelerde istihdam edilebilecek niteliklere sahip olmaktadırlar” dedi.

Oğurlu, “Çok yönlü ve kaliteli bir eğitimle öğrencilerini küreselleşen dünyaya hazırlayan ve mezunlarını iş dünyası, devlet kurumları, uluslararası kurumlar ve akademik dünyada etkin liderlik rolleri için yetiştiren Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Hayata Bir Adım Önde Başlamak İçin” en doğru tercih olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.